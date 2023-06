Frankreich, Deutschland, Polen: Das Weimarer Dreieck im Ungleichgewicht

Berlin. Grundsätzlich einig und gleichzeitig grundsätzlich uneinig sind die drei, die sich am Montag in Paris die Hand schütteln. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz und Polens Präsident Andrzej Duda treffen sich. Seit 1991 kommen Vertreter der drei Länder zusammen in diesem Format namens Weimarer Dreieck, das gedacht ist als Schulterschluss zwischen West- und Osteuropa.

Aber die Beziehungen sind gespannt.

Ein Konsens ist zwar da: die Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriff. Aber nach der generellen Überschrift wurde es zwischendurch auch schwierig: Die polnische Regierung und auch Präsident Duda drängten immer wieder nach schnelleren, entschlosseneren Schritten der westlichen Partner. Insbesondere Deutschland war da im Fokus, beim Thema Waffenlieferungen etwa – auch wenn andere Länder da auch nicht viel schneller oder sogar langsamer waren.

Differenzen zwischen Polen und der EU

Umgekehrt blickt die EU kritisch auf Polen: Sie überprüft gerade in einem offiziellen Verfahren die Rechtsstaatlichkeit des Landes, weil die polnische Regierung Schritt für Schritt Justiz, Presse- und Meinungsfreiheit einschränkt. Polen wiederum hat angekündigt, den gerade gefundenen Asyl-Kompromiss der EU nicht mitzutragen. Das Land hat viele Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen, sich aber zuvor der Verteilung von Flüchtlingen aus anderen Ländern innerhalb der EU verweigert.

Europa- und Deutschland-Kritik gehört ohnehin fast zum Programm der regierenden nationalkonservativen PiS-Partei. Die habe „die Beziehungen zu Deutschland und zum liberalen Westeuropa auf Konfrontation gedreht“, sagt der Direktor des Polen-Instituts, Peter Loew, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Und mittlerweile ist Vorwahlkampf in Polen – im Herbst wird gewählt. Mit freundlicheren Tönen ist da wohl kaum zu rechnen. Für PiS-Chef Jaroslaw Kaczyński handele es sich um eine Machtfrage, meint Loew. „Er glaubt, mit Polarisierung und antieuropäischen Tönen die Mehrheit sichern zu können.“

Sicher ist diese Mehrheit nicht: Vor wenigen Tagen hat die Opposition eine Demonstration in Warschau gegen die neuen Justizgesetze organisiert. Mehrere 100.000 Menschen aus dem ganzen Land gingen in Warschau auf die Straße. In Umfragen liegt die Opposition gleichauf mit der von einer rechtsradikalen Partei unterstützten PiS.

Es ist also kompliziert. Dennoch hofft Loew auf ein Signal der Einigkeit vom Weimarer Dreieck.

„Es wäre gut, wenn bei dem Gipfel nicht die Differenzen im Vordergrund stünden, sondern die Gemeinsamkeiten“, sagte er. „Es geht darum, europäische Geschlossenheit zu zeigen – auch als Signal an Russland.“ Es ließe sich etwa betonen, dass auch Deutschland und Frankreich osteuropäische Interessen wahrnähmen. „Polen muss auf Augenhöhe angehört werden, jetzt mehr denn je“, sagt Loew. „Dazu ist der Gipfel des Weimarer Dreiecks sehr wichtig.“ Es lasse sich demonstrieren, dass Polen genauso viel beizutragen habe zur europäischen Diskussion über gemeinsame Sicherheit, Energie und Migration wie Frankreich und Deutschland. „Mit Russlands Krieg in der Ukraine ist die geopolitische Funktion Polens innerhalb Europas gewachsen“, sagt Loew.

„Antideutsche Leitlinie“

Mit einem rechnet er dennoch nicht: Schon eine Weile hat es keine deutsch-polnischen Regierungskonsultationen mehr gegeben, ein besonderes Format der Vertrauensbildung. Vor der Polen-Wahl werde es damit wohl kaum mehr was werden, meint Loew. „Die polnische Regierung hat an den Konsultationen wenig Interesse“, sagt er. „Sie versucht, gemeinsame Auftritte mit deutschen Spitzenpolitikern zu vermeiden. Denn solche Bilder würden nicht zur antideutschen Leitlinie passen.“

Am Montag aber steht Duda doch mit Scholz auf einem vermutlich roten Teppich – wahrscheinlich ist, dass Macron in der Mitte steht.