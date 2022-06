Die Parlamentswahl am Sonntag dürfte zu einem neuem Paukenschlag des Popu­lismus in Europa werden: Radikale von links und rechts sind in Frankreich so stark wie noch nie. Damit gerät ausgerechnet die Nation, die mehr als andere eine Führungsrolle in der EU beansprucht, ihrerseits ins Trudeln.

