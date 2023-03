In zahlreichen französischen Städten kommt es in der Nacht zu teils gewaltsamen Protesten. Innenminister Darmanin berichtet von Hunderten Festnahmen. Die Opposition bereitet einen Misstrauensantrag gegen die Regierung vor.

Macron in der Kritik: Alleingang bei Rentenreform heizt Proteste in Frankreich an

Paris. Ärger über die am Donnerstag durchs Parlament gedrückte Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron hat wieder zahlreiche Menschen auf die Straßen getrieben. In Paris blockierten am Freitag Demonstranten den Verkehr. Oppositionsparteien und Gewerkschaften verurteilten aufs Neue die Entscheidung Macrons, ein Votum in der Nationalversammlung, bei dem ihm eine Niederlage drohte, durch einen Sonderartikel der Verfassung zu umgehen.

Voraussichtlich Anfang kommender Woche soll es deshalb einen Misstrauensantrag gegen Macrons Regierung im Parlament geben. Erhält dieser eine Mehrheit, müsste die Regierung zurücktreten. Scheitert das Votum, gilt die Reform als angenommen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron. © Quelle: Michel Euler/AP/dpa

Landesweit protestieren knapp 500.000 Menschen

Durch sie soll das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre angehoben werden. Viele Franzosen lehnen das ab. Seit Januar kommt es immer wieder zu Streiks und Demonstrationen. Allein am Mittwoch demonstrierten landesweit knapp 500.000 Menschen gegen das Prestigeprojekt Macrons. Dieser argumentiert, die Reform sei nötig, um das Rentensystem bei einer alternden und immer länger lebenden Bevölkerung weiter zu finanzieren.

Nach der von Turbulenzen im Parlament begleiteten Ankündigung von Premierministerin Élisabeth Borne, es nicht auf eine Abstimmung ankommen zu lassen, versammelten sich am Donnerstag Tausende Menschen auf dem Place de la Concorde gegenüber der Nationalversammlung in Paris. Mit Einbruch der Dunkelheit ging die Polizei gegen die Protestierenden vor und versuchte, den Platz zu räumen. Kleinere Gruppen zogen daraufhin durchs Nobelviertel Champs-Élysées und legten Brände. Auch in anderen Städten kam es zu ähnlichen Szenen, unter anderem in Rennes und Nantes im Osten, in Lyon sowie in Marseille im Süden, wo nach Berichten französischer Medien Schaufenster eingeschlagen wurden.

Demonstranten setzten in der Nähe des Concorde-Platzes in Paris Müll in Brand. © Quelle: Lewis Joly/AP

Der französische Innenminister Gérald Darmanin sagte dem Radiosender RTL am Freitag, das in der Nacht 310 Menschen festgenommen worden seien, allein 258 davon in Paris.

Die Gewerkschaften, die die Streiks und Proteste gegen die unpopuläre Reform organisiert hatten, kündigten weitere Demonstrationen in den kommenden Tagen an. „Diese Rentenreform ist brutal, ungerecht, ungerechtfertigt für die Welt der Arbeitenden“, erklärten sie.

Opposition fordert Macrons Rücktritt

Am Donnerstag hatte zunächst das Oberhaus des Parlaments, der Senat, erwartungsgemäß für den Gesetzentwurf gestimmt. Wenige Minuten bevor am Nachmittag die Nationalversammlung abstimmen sollte, wurde bei einer Kabinettsitzung im Élysée-Palast aber beschlossen, stattdessen den Sonderartikel anzuwenden, weil Macron nicht sicher sein konnte, ob er die nötigen Stimmen bekommen würde. In der Kammer hat Macrons Bündnis keine eigene absolute Mehrheit und wäre auf Stimmen der konservativen Partei Les Républicains angewiesen gewesen.

Die Opposition quittierte das riskante Manöver Macrons mit Rücktrittsforderungen. Damit ein Misstrauensantrag angenommen wird, müsste mindestens die Hälfte der Abgeordneten der Nationalversammlung dafür stimmen. Aktuell wären das 287. Seit 1962 ist aber keine Regierung in Frankreich mehr auf diesem Weg zu Fall gebracht worden. Sollte der Misstrauensantrag Erfolg haben, könnte Macron Borne theoretisch wieder mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen.

RND/AP