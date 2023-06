Das Weimarer Dreieck aus Frankreich, Polen und Deutschland – der Club der Symbolpolitik

In der Freude über die deutsche Wiedervereinigung wurde vor mehr als 30 Jahren das Weimarer Dreieck aus der Taufe gehoben. Das Dreierbündnis aus Frankreich, Polen und Deutschland hat aber nie den Zweck erfüllt, für den es ins Leben gerufen worden war. Bis zu seiner Gründung galten Deutschland und Frankreich als das Herz der europäischen Einigung, als die tragende Achse der EU. Nach Ende des Ost-West-Konflikts sollte Polen als drittes europäisches Kernland die Stabilität für die Osterweiterung der EU bringen. Die Idee stammt aus einer Zeit, in der die Rechtspopulisten in Europa eine untergeordnete Rolle spielten und man an das Ende der Geschichte glaubte, wonach sich Demokratie und Marktwirtschaft auf der Welt würden durchsetzen können.

Heute muss man leider feststellen: Das waren gleich fünf historische Irrtümer auf einmal. Erstens: Der globale Ost-West-Konflikt zeigt sich durch den Überfall Russlands auf die Ukraine heute dramatischer als im Kalten Krieg. Zweitens: Die Rechtspopulisten haben in Europa eine Macht wie nie zuvor. Drittens: Staaten mit autoritären Systemen sind auf dem Vormarsch. Viertens: Polen erweist sich inzwischen als Gegenteil eines europäischen Stabilitätsankers. Fünftens: So wie sich Ost-und Westdeutschland auch 30 Jahre nach der Einheit noch aneinander reiben, so läuft es auch zwischen der alten EU und den neuen Partnern aus Osteuropa.

Die EU würde von einem starken Kern profitieren

Das Weimarer Dreieck hat in den vergangenen Jahrzehnten leider nicht viel mehr als Symbolpolitik zustande gebracht. Dabei wäre es für die EU von großem Vorteil, wenn sie tatsächlich einen starken Kern hätte, in dem Deutschland den Norden Europas, Frankreich den Süden und Westen sowie Polen den Osten einbindet. Die Staatsarchive verfügen inzwischen über eine beachtliche Dokumentensammlung an Weimarer Erklärungen. Es gibt aber keine einzige relevante politische Initiative in den vergangenen 30 Jahren, die aus der Allianz dieser drei Länder hervorgegangen wäre und in Europa etwas bewegt hätte.

Zum Ausgleich so vieler Länderinteressen ist der persönliche Austausch über nationale Grenzen hinweg schon ein Wert an sich – in allen möglichen Formaten. Europa wird eben auch an Konferenztischen zusammengehalten. Gerade das Weimarer Dreieck kann und muss aber mehr Ehrgeiz zur Fortentwicklung Europas entfalten. Seit Jahren herrscht in der EU Reformstau. Eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik steckt immer noch in den Kinderschuhen. Die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip der 27-EU-Staaten bleibt ein Lippenbekenntnis. Und mit dem jüngsten Asylkompromiss ist auch noch längst keine gemeinsame, geschweige denn eine solidarische Flüchtlingspolitik erreicht.

Es gäbe eigentlich genug zu tun

Viele der zahlreichen innereuropäischen Konflikte stehen aktuell im Schatten des Ukraine-Kriegs. So bleibt unter dem Radar, dass mit Blick auf Ungarn und Polen die Europäische Union zwei Länder in ihrer Mitte hat, deren Rechtsstaatlichkeit nicht den Ansprüchen der Gemeinschaft genügt. Derweil ist der Druck auf Brüssel groß, auch die Staaten des Westbalkans in die EU zu lassen, damit sich diese nicht Russland zuwenden. Immerhin werden sie schon seit 20 Jahren als mögliche Mitglieder hingehalten. Der Angriff Russlands gegen die Ukraine hat dem Vorhaben einer erneuten Osterweiterung der EU Auftrieb gegeben. Die wieder aufflammenden Kämpfe zwischen dem Kosovo und Serbien wiederum verunmöglichen die Integration dieser Länder.

Es gäbe also genug zu tun für ein stabiles Kerneuropa, das sich Weimarer Dreieck nennt. Deutschland, Polen und Frankreich verfügen aber nicht über ausreichend gemeinsame Interessen, um in Europa zusammen die Vorreiterrolle zu übernehmen.