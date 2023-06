Tod auf der Straße: Frankreichs Probleme mit der Polizeigewalt

Erneut wird Frankreich von extremer Polizeigewalt heimgesucht. In Nanterre, einem Vorort von Paris, wird ein 17-Jähriger im Rahmen einer Verkehrskontrolle von einer Motorradstreife der Polizei gestoppt. Als der Mann am Steuer plötzlich losfährt, eröffnet einer der Beamten aus nächster Nähe das Feuer auf den Jugendlichen und verletzt ihn tödlich. Ein Video, das die Tat zeigen soll, wurde vom Sender France Info als authentisch eingestuft.

Die Empörung im Land ist groß, in der Kleinstadt und in angrenzenden Orten kam es zu heftigen Krawallen. Mülltonnen und Autos, sogar eine Grundschule wurden von aufgebrachten Menschen in Brand gesetzt. Die Polizei reagierte mit Tränengas und Gummigeschossen, bislang wurden mehr als 30 Menschen festgenommen.

Der schießende Beamte kam mit Verdacht auf Totschlag in Polizeigewahrsam. Dieser jüngste Todesfall bei einem Polizeieinsatz zeigt, dass Frankreich ein Problem mit weiterhin einem zu hart vorgehenden Polizeiapparat zu haben scheint. Der 17-Jährige war beileibe kein Schwerkrimineller, er war laut France Info polizeiintern wegen Verkehrsdelikten bekannt gewesen. Solch ein Bagatelldelikt war auch der Grund für jene Kontrolle. Immer wieder kamen in der Vergangenheit Menschen bei gewöhnlichen Fahrzeugkontrollen ums Leben, wenn sie sich nicht an Polizeianweisungen halten. Wie die Zeitung „L‘Obs“ berichtete, starben 2022 bei Verkehrskontrollen 13 Menschen, nachdem sie sich der Polizei widersetzten und davonfahren wollten.

Feuerwehrleute löschen ein Feuer neben einem brennenden Auto am Rande von Krawallen im Pariser Vorort Nanterre © Quelle: Zakaria Abdelkafi/AFP/dpa

Der Fall löste sofort eine politische Debatte aus. Der Chef der Linkspartei La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, schrieb auf Twitter, dass die Polizei die Autorität des Staates in Verruf bringe und von Grund auf reformiert werden müsse, „die Todesstrafe gibt es in Frankreich nicht mehr“.

Darmanin streitet Polizeigewalt weitestgehend ab

Erst Ende 2020 hatte die Politik eine umfassende Polizeireform umgesetzt, die die Ordnungshüter aber mit noch mehr Freiheiten ausstattete. Jenes Sicherheitsgesetz soll laut Regierung die Polizei besser schützen und Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen einschränken. Ein Passus des Gesetzes, der als umstritten geltende Artikel 24, sieht vor, die Veröffentlichung von Bildern von Sicherheitsbeamten im Einsatz unter Strafe zu stellen, wenn diese mit dem Ziel erfolgt, die körperliche oder seelische Unversehrtheit der Polizistinnen oder Polizisten zu verletzen. Eine Gefängnisstrafe von einem Jahr oder eine Strafe von 45.000 Euro könnten demnach die Konsequenz sein. Die Pressefreiheit wird somit massiv eingeschränkt.

Hauptverantwortlich für dieses Sicherheitsgesetz ist Innenminister Gérald Darmanin. Der Politiker der Bewegung Renaissance (früher LERM) gilt innenpolitisch als Hardliner. Nach einem Bericht der Zeit erklärte der 40-Jährige jüngst, dass es bis auf wenige Ausnahmefälle keine Polizeigewalt gebe. Die Polizei arbeite unter „schwierigen Bedingungen“. Hintergrund waren die gewaltsamen Ausschreitungen bei den Demonstrationen gegen die Rentenreform im Land.

Innenminister Gérald Darmanin im französischen Parlament © Quelle: IMAGO/IP3press

Demonstrationen und die Angst vor körperlicher Gewalt

In diesem Zusammenhang hatte die Investigativredaktion Mediapart alle Verletzungen bei Demonstrationen seit 2018 aufgezählt: Demzufolge habe es 992 Verletzte gegeben, darunter 150 Journalistinnen und Journalisten. Insgesamt 30 Menschen hätten ihr Augenlicht verloren, sechs weitere eine Hand. Darmanin leugnete indes, dass Polizisten bei einer Demo Gummigeschosse abgefeuert hätten, obwohl Videos dies dokumentieren. Nach Angaben von YouGov France würden mehr als die Hälfte der Französinnen und Franzosen angeben, dass sie bei Demonstrationen „Angst vor körperlicher Gewalt“ hätten.

Auch bei den Protesten gegen jenes Sicherheitsgesetz im November 2020 kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Generaldirektor von Reporter ohne Grenzen, Christophe Deloire, schrieb auf Twitter von einem Journalisten, dem auf der Demonstration in Paris mit einem Knüppel ins Gesicht geschlagen wurde. Diese Polizeigewalt sei inakzeptabel.

Der Politikwissenschaftler Fabien Jobard, der laut dem Spiegel seit mehr als 20 Jahren zu Polizeiarbeit in Frankreich forscht, kritisiert die unverhältnismäßige Gewalt, die von Polizisten vor allem bei Demonstrationen angewendet werde. Es sei dokumentiert, so Jobard, dass im Rahmen der Gelbwesten-Proteste die Einsatzleiter den Beamten gesagt hätten, zuzuschlagen, „wenn euch Leute zu nahe kommen, dann denken die anderen zweimal nach“. Der Politikwissenschaftler erklärt auch, dass Aufnahmen bei den jüngsten Demonstrationen gegen die Rentenreform zeigen würden, wie Sicherheitskräfte Demonstrierende mit Schlagstöcken attackierten und danach wieder zurück in ihre Reihen gingen.

„Kein Problem im System“

Als im November 2020 in Paris ein POC von Polizisten grundlos eine Viertelstunde lang brutal verprügelt wurde, verurteilte Innenminister Darmanin zwar umgehend die zuständigen Polizeibeamten, die „die Uniform der Republik beschmutzt“ hätten. Dass es sich um ein Problem im System handelte, wollte er jedoch nicht eingestehen, obwohl es regelmäßig den Vorwurf von Rassismus und unverhältnismäßiger Gewalt in den Reihen der Polizei gibt.

Nach der gestrigen Tat aus der Banlieue von Paris prangerte Darmanin nun „extrem schockierende“ Bilder an und rief zur Ruhe auf. Gleichzeitig erklärte er, dass er „sehr viel von der Unschuldsvermutung“ halte und versicherte, dass gegen den Polizisten, der den tödlichen Schuss abgegeben habe, alle Sanktionen ergriffen würden, „wenn sie denn ergriffen werden müssen“.

RND, mit Agenturmaterial