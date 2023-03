Trotz massiver Proteste: Frankreichs Senat stimmt für höheres Renteneintrittsalter

In Frankreich haben Millionen Menschen gegen die Rentenreform demonstriert. (Archivbild)

In Frankreich werden die Menschen künftig erst später in Rente gehen können. Der Senat hat am Donnerstag trotz massiver Kritik für die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre gestimmt. Die Reform ist jedoch noch nicht besiegelt.