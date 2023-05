﻿Warum die „Macron-Show“ nicht mehr zieht

Paris. Im französischen Präsidentschaftswahlkampf vor gut einem Jahr gab es eine Internetkampagne namens „Der Kandidat“. Emmanuel Macron wurde darin nach der Manier gängiger US-amerikanischer Serien in mehreren Folgen als cooler Präsident in Daueraktion dargestellt. Zu seiner Wiederwahl hat es dann bekanntlich gereicht – auch wenn die Serie, wie man inzwischen erfuhr, kostspielig, aber nur ein mäßiger Erfolg war.

Die Rentenreform lähmte das Land

Nun erlebt Frankreich eine Art Wiederauflage der „Macron-Show“ mit einer Aneinanderreihung von Versprechen, Reden, Interviews. Es ist die Flucht des Präsidenten nach vorne, der durch Aktivismus und Omnipräsenz versucht, das schwierige Kapitel der Rentenreform endlich abzuschließen, das das Land monatelang lähmte. Die Reform, sie wurde zwar durchgesetzt, doch ohne Votum im Parlament, wo eine Mehrheit nicht zustande kam, während sich Millionen Menschen an zwölf Streik- und Protesttagen beteiligten. Wut und Verdrossenheit sitzen tief.

Inzwischen hat Macron eingesehen, dass es ein Fehler war, sich monatelang kaum zum Thema zu äußern, so, als handle es sich bei seiner Reform, die die meisten Menschen im Land betrifft und von einem großen Teil von ihnen abgelehnt wird, nur um eine Formsache. Also holt der 45-Jährige das Versäumte nun nach.

Hier kündigte er eine Aufstockung der Gehälter für die im europäischen Vergleich dramatisch unterbezahlten französischen Lehrerinnen und Lehrer an, dort eine bessere medizinische Versorgung auf dem Land.

Überraschungsbesuch von Selenskyj

Überraschend empfing Macron den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Paris, und am Folgetag lud er 200 Chefs großer Unternehmen zum 2017 von ihm persönlich ins Leben gerufenen Gipfel „Choose France“ ins prunkvolle Schloss von Versailles ein. Bei dieser Gelegenheit betonte Macron, dass Frankreich laut einer jüngsten Studie nicht nur zum vierten Mal in Folge das für Investoren attraktivste europäische Land ist. Sondern dass bald weitere 13 Milliarden Euro verteilt in 28 neue Projekte fließen und 8000 neue Arbeitsplätze schaffen sollen.

Rekordschulden, aber positive Wirtschaftsbilanz

Es stimmt: Abgesehen vom Rekordschuldenberg in Höhe von 3000 Milliarden Euro ist Macrons wirtschaftliche Bilanz positiv und dies zu übergehen, wie seine Gegner es tun, ist unfair.

Durch Steuersenkungen und Reformen hat er die Arbeitslosigkeit, die zu seinem Amtsantritt 2017 noch die Hauptsorge der Menschen in Frankreich war, von 10 auf rund 7 Prozent gesenkt. Frankreich investiert Milliarden in Zukunftstechnologien und verzeichnet ein stärkeres Wirtschaftswachstum als der deutsche Nachbar. Dass ihm diese Erfolge ebenso wenig gedankt werden wie die großzügigen Hilfen für Unternehmen, Selbstständige oder Familien während der Corona-Pandemie, hat sich der 45-Jährige in Teilen selbst zuzuschreiben.

Im stark personalisierten politischen System Frankreichs kommt es eben nicht nur auf die Taten des Präsidenten an, sondern auch auf persönlichen Stil, auf den Umgang mit der Macht und dem Volk. Macrons Stil aber, von oben herab zu regieren, Entscheidungen schnell und im kleinsten Kreise zu treffen, stieß Gewerkschaften und Opposition vor den Kopf und führte zu einer Entfremdung von der Bevölkerung. Viele seiner jüngsten Versprechen waren schon bekannt. Längst wird durchschaut, dass es ihm um den Effekt ging – um eine gute Show.

Auch ließ Macron durchscheinen, dass er an seiner Regierungsweise nach dem Motto „Ich bin der Boss und weiß, wo es lang geht“ wenig ändern will, es vielleicht auch gar nicht kann. Er stürmt weiter ambitioniert nach vorne. Ob er die Menschen dabei mitnehmen, ja, mitreißen kann, ob er wieder Vertrauen herstellen und die Stimmung im Land zu entspannen vermag, ist dabei fraglich.