Frankreich will Ukraine „leichte Kampfpanzer“ liefern

Der Schatten der „Gelbwesten“ liegt drohend über Frankreich

Birgit Holzer

In Frankreich drohen neue Proteste, weil Präsident Macron das Rentenalter anheben will. Macron weiß das, hält aber trotzdem an seinem Vorhaben fest. Doch das birgt durchaus Risiken, kommentiert RND-Korrespondentin Birgit Holzer.