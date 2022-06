Stichwahl in Kolumbien

Ex-Guerillero oder Immobilien-Tycoon: Wer sammelt die Wut der Menschen ein?

Die Stichwahl um die Präsidentschaft am Sonntag in Kolumbien gilt als richtungsweisend. Zwei Kandidaten stehen sich gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Am Ende könnte es ein Herzschlagfinale werden – und dann drohen womöglich neuerliche soziale Unruhen.