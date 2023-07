Französische Rechte sammeln Geld für Polizisten, der Jugendlichen erschossen haben soll

Paris. Eine Spendenaktion für den Polizisten, der mutmaßlich einen 17-Jährigen im französischen Nanterre erschossen hat, hat in Frankreich bisher rund 1,5 Millionen Euro eingebracht. Ziel ist die Unterstützung der Familie des Mannes, heißt es in der Kampagne weiter. Der Spendenaufruf kommt allerdings aus dem politisch äußerst rechten Lager. Sie wurde von Jean Messiha, einem Unterstützer des rechtsextremen Politikers Éric Zemmour, eingerichtet.

Laut eines Berichts des „Tagesspiegels“ ist Messiah bekannt für seine regelmäßige Teilnahmen in Fernseh-Talkshows – beispielsweise für den weit rechts stehenden Sender CNews. Der Politiker sagte zu seiner Aktion, dass der verdächtige Polizist „nur seine Arbeit getan“ habe. Dafür müsse er nun einen hohen Preis zahlen. Vom Erfolg der Spendenaktion, die am Mittwoch um Mitternacht beendet werden sollte, sei er aber selbst überrascht gewesen.

Polizist in Untersuchungshaft

Der 17-Jährige Nahel war am Dienstag in Nanterre am Steuer eines Autos von einer Motorradstreife gestoppt worden. Als der junge Mann plötzlich anfuhr, fiel ein tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten. Die Beamten hatten zunächst angegeben, der Jugendliche habe sie überfahren wollen. Erst als sich von Medien verifizierte Videobilder des Vorfalls in den sozialen Netzwerken verbreiteten, rückten sie von dieser Darstellung und der angeblichen Tötungsabsicht des Jugendlichen ab.

Der Polizist, der für seinen Tod verantwortlich gemacht wird, kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags eingeleitet. Seitdem wird Frankreich von heftigen Unruhen erschüttert, jede Nacht kommt es zu Plünderungen, Brandanschlägen und Hunderten von Festnahmen.

Nach Angaben der Zeitung „Le Figaro“ scheint Messiha mit der Aktion in Konkurrenz zu einem Spendenaufruf für die Mutter des getöteten Jungen treten zu wollen. Demnach prahlte er damit, mehr Geld gesammelt zu haben. In einer von Unbekannten initiieren Sammlung für die Familie des 17-Jährigen kamen rund 250.000 Euro zusammen. Die Familie kündigte nun laut des „Tagesspiegels“ eine Klage an.

RND/dpa/ag