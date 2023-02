Franzosen demonstrieren erneut gegen Macrons Rentenreform

Paris. In Frankreich hat es am Samstag bei einer vierten Protestrunde gegen die geplante Rentenreform neue Demonstrationen gegeben. Mehr als 960.000 Menschen nahmen dem Innenministerium zufolge an Protestaktionen in Paris, Nizza, Marseille, Toulouse, Nantes und anderen Städten teil. Diesmal waren auch junge Leute und andere Menschen vor Ort, die bei vorherigen Demonstrationen unter der Woche nicht dabei sein konnten.

Jungen Leuten werde wegen ihres Alters häufig nahegelegt, dass die Angelegenheit sie nichts angehe, sagte die 18-jährige Demonstrantin Elisa Haddad, die zuvor wegen ihres Studiums keinen Protest habe besuchen können. Doch wegen der Inflation und der Strompreise hätte die Reform Auswirkungen auf ihre Familien, sagte sie.

Rente ab 64 Jahren geplant

Bei der Reform geht es um die Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre. Die französischen Abgeordneten nahmen Anfang der Woche die Debatte über einen entsprechenden Gesetzentwurf auf. Der Streit darüber könnte sich über Wochen oder Monate hinziehen.

Frankreich: Erneuter Generalstreik geplant Die französische Regierung plant eine Erhöhung des Renteneintrittsalter - und die Gewerkschaften stemmen sich dagegen. © Quelle: Reuters

Schusswaffe und Vandalismus: Acht Menschen festgenommen

Bei den Protesten am Samstag kam es auch zu Ausschreitungen. Die Polizei in Paris nahm nach eigenen Angaben acht Menschen wegen Vorwürfen fest, zu denen Besitz einer Schusswaffe und Vandalismus gezählt hätten. In einer Pariser Straße wurden ein Auto und mehrere Mülleimer in Brand gesteckt. Polizisten setzten Tränengas gegen Demonstranten ein.

Macron verweist auf Nachbarländer

Präsident Emmanuel Macron argumentiert, die Reform sei nötig, um für den langfristigen Bestand des Rentensystems zu sorgen. Er verweist darauf, dass Beschäftigte in Nachbarländern Jahre später als in Frankreich in den Ruhestand gingen.

Umfragen zufolge wächst der Widerstand gegen die geplante Reform. Gewerkschaften drohten am Samstag mit einem landesweiten „Shutdown“ ab dem 7. März, sollte der Gesetzentwurf nicht zurückgezogen werden. Bereits am 16. Februar stehen weitere Proteste an.

RND/AP

