﻿Frau Faeser, wie werden Sie den Landtagswahlkampf mit Ihrer Arbeit in Berlin vereinbaren?

Frau Faeser, was motivierte Sie dazu, den Chefsessel im Bundesinnenministerium gegen den in der Hessischen Staatskanzlei eintauschen zu wollen?

In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Als leidenschaftliche Innenpolitikerin liegt mir die innere Sicherheit unseres Landes sehr nahe. Ich leite das Bundesinnenministerium mit großer Freude. Aber mein Herz schlägt genauso in Hessen, wo meine Familie lebt und ich zu Hause bin. Ich will Hessen voranbringen und die großen Themen umsetzen, die mich schon in 18 Jahren in der Landespolitik umgetrieben haben.

Um welche Themen handelt es sich?

Ich will Hessen ganz nach vorn bringen. Dazu braucht es vor allem eine neue Wirtschafts- und eine neue Bildungspolitik.

Warum setzen Sie dabei nicht alles auf eine Karte, sondern halten sich das Hintertürchen ins Bundesinnenministerium offen?

Weil es um Verantwortung geht, vor der ich nie weglaufen würde. Ich habe für ein wichtiges Ministerium die Verantwortung übernommen, der ich weiter gerecht werde, falls ich nicht Hessens Ministerpräsidentin werde.

Wann starten Sie offiziell in den Landtagswahlkampf?

Ich bin schon jetzt viel in Hessen unterwegs, zum Beispiel gerade erst beim Hessentag. Die Dichte der Termine nimmt gerade an Wochenenden zu. Insofern habe ich schon eine hohe Priorität gesetzt, aber richtig losgehen wird es in der Sommerpause. Zuvor steht an diesem Wochenende in Hanau noch der Beschluss des Parteitags an, mich zur Spitzenkandidatin zu küren.

Paralleler Wahlkampf „Selbstverständlichkeit“ in Demokratie

Wie werden Sie den Landtagswahlkampf mit Ihrer Arbeit in Berlin vereinbaren?

Ich werde zu jeder Zeit mein Amt als Innenministerin voll ausüben und meiner Verantwortung gerecht werden. Dass Politikerinnen und Politiker neben ihrem Amt auch Wahlkämpfe bestreiten, ist doch eine Selbstverständlichkeit in der Demokratie. So machen es alle Amtsinhaber auch.

Hat Ihre Entscheidung für Hessen damit zu tun, dass die Liberalen und Grünen in Berlin der gesamten Regierungskoalition das Leben erschweren?

Meine Kandidatur ist ein Bekenntnis zu meiner Heimat Hessen. Ich arbeite seit 18 Jahren darauf hin, in Hessen Verantwortung zu übernehmen. Und im Übrigen arbeite ich in der Bundesregierung mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus allen drei Parteien sehr gut zusammen.

Sie sprachen eben schon als Wahlkampfschwerpunkte die Bildungs- und die Wirtschaftspolitik an. Worauf wollen Sie darin hinwirken?

Wir leben in einem Bundesland mit einer starken Wirtschaft. Aber die Landesregierung kümmert sich völlig unzureichend um Zukunftsthemen wie die klimagerechte Transformation der Industrie und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Gerade Mittelhessen ist wirtschaftlich stark. Da muss die Politik aktiv sein, um gute Arbeitsplätze zu erhalten und um die besten Kräfte für Hessen zu gewinnen. Mir geht es vor allem darum, dass wir den enormen Fachkräftemangel an Handwerkern, Pflegekräften, Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern bewältigen. Das steht im Vordergrund. Hier schließt sich der Kreis mit der Bildungspolitik, für die der Schlüssel in der Landespolitik liegt. Es geht darum, junge Menschen zu befähigen, diese Berufe zu ergreifen. Wir können uns nicht weiterhin hohe Abbrecherquoten von Schülern leisten, sondern müssen sie dabei unterstützen, einen Abschluss zu machen. Das hat etwas mit Fördermöglichkeiten zu tun. Ich will die Schulen stärken und ihnen mehr Lehrkräfte zur Verfügung stellen. Ich will, dass Hessen Bildungsland Nummer 1 wird.

Wobei die CDU behauptet, dass noch nie so viele Lehrer wie zurzeit eingestellt wurden.

Das ist an den Schulen aber nicht zu merken. Es fällt weiterhin viel Unterricht aus, es fehlen weiterhin Lehrerinnen und Lehrer. Dieser Missstand ist nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu beheben. Wir müssen einfach mehr Geld in die Bildung investieren. Wir brauchen Lernmittelfreiheit. Und wir brauchen Tablets und Laptops für alle Schüler und Lehrer.

„Ich werde den Transformationsprozess der Wirtschaft zur Chefinnensache machen“

Zurzeit mangelt es oft noch am digitalen Anschluss der Schulen ans schnelle Datennetz.

Natürlich müssen wir erst mal alle Anschlüsse schaffen und auch den entsprechenden Support in den Schulen sicherstellen. Ebenso wichtig ist aber das konzeptionelle Vorgehen. Da geht zum Beispiel hier vor Ort die Richtsberg-Gesamtschule vorbildlich vor.

Zurück zur Wirtschaftspolitik. Klimapolitik soll die Wirtschaft nicht zu sehr gängeln, soll sozialverträglich für alle sein, aber trotzdem so effizient, dass kommende Generationen davon profitieren. Wie kann die Quadratur des Kreises gelingen?

Ich werde den Transformationsprozess der Wirtschaft zur Chefinnensache machen. Ich war in Mittelhessen bei Unternehmen, kenne die massiven Veränderungen, die sie in der Energiefrage zu bewältigen haben. Deshalb möchte ich dafür sorgen, dass Hessen Vorreiter ist: in der Wasserstoff-Technologie, bei Innovationen und nachhaltigen Technologien. Für die Investitionen in dieser Übergangszeit werden wir den Unternehmen mit einem starken Transformationsfonds finanziell zur Seite stehen. In Mittelhessen haben wir eine Konzentration an Innovation und guten Technologien. Diese Arbeitsplätze will ich zukunftsfähig aufstellen, das heißt auch mit guten Arbeitsbedingungen und guten Gehältern.

Da sind Sie mit Ministerpräsident Boris Rhein bis auf den Transformationsfonds fast deckungsgleich.

Herr Rhein und ich liegen in einem Punkt weit auseinander. Er glaubt, das ginge von allein, ich nicht. In allen Ländern, die sich aktiv darum kümmern, funktioniert das gut. Da tut Hessen viel zu wenig. Und das muss sich ändern. Wir wollen zum Beispiel durch den Fonds Rahmenbedingungen verändern und neue Fachkräfte heranziehen. Oder auch eine Servicestelle für kleinere Unternehmen einrichten, die Unternehmen hilft, im deutschen und europäischen Förderdschungel an Geld zu kommen.

Nicht nur die weltweit führenden Unternehmen in unserem Hinterland monieren seit Jahren die schlechte Anbindung ans überregionale Verkehrsnetz. Dieses Handicap soll seit Jahrzehnten der Bau von Umgehungen der Orte entlang der Bundesstraße 62 beheben, entstanden ist nur ein kleiner Teil. Neue Straßen dürften aber mit einem potenziell grünen Koalitionspartner kaum zu realisieren sein.

Ich sehe das nicht so. Man muss immer nach Möglichkeiten suchen, die notwendigen Verbindungen hinzubekommen, wenn dies mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich ist. Was notwendig ist, muss man pragmatisch prüfen. Aber wenn Entscheidungen einmal getroffen sind, dann muss man sie auch durchhalten. Da bin ich sehr klar. Den Unternehmen die notwendige Infrastruktur und Mobilität zur Verfügung zu stellen, dient auch den Bürgern mit wohnortnahen Arbeitsplätzen. Die Stärke Hessens ist ja auch die regionale Verteilung starker Wirtschaftsstandorte.

Wie definieren Sie eine pragmatische sozialdemokratische Klimapolitik?

Sie muss bezahlbar sein und die Menschen mitnehmen. Wir müssen Akzeptanz schaffen, da der Wandel an einigen Stellen spürbar wird. Man kann nicht einen Landbewohner, der auf das Auto angewiesen ist, mit einem Frankfurter, der das gute Nahverkehrssystem nutzen kann, gleich behandeln. Das Erreichen der Klimaschutzziele ist wichtig. Das geht nur mit dem nötigen Rückhalt in der Gesellschaft.

Faeser will die Kommunen bei Flüchtlingsfragen entlasten

Wie wollen Sie die hessischen Kommunen in der Migrationspolitik unterstützen, was muss geschehen, damit Integration gelingt und die Städte, Gemeinden und Kreise nicht finanziell, personell und organisatorisch in die Knie gehen?

Wir müssen die Kommunen entlasten, etwa durch das gemeinsame Asylsystem in Europa, an dessen Zustandekommen ich sehr intensiv arbeite. Hier haben wir jetzt einen nie zuvor gefundenen Kompromiss der EU-Staaten erreicht, der dafür sorgen wird, dass die Verantwortung künftig auf mehr Schultern verteilt sein wird. Wir müssen die Kommunen aber auch finanziell so ausstatten, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können. Das gilt ebenso für das Betreiben von Krankenhäusern und Kindertagesstätten. Wir wollen nach der Wahl als Land die Betriebskosten der Kitas zum Beispiel zu zwei Dritteln übernehmen.

Sollte es eine von der SPD geführte Landesregierung geben, wird diese dann versuchen, die Privatisierung des UKGM rückgängig zu machen?

Das Universitätsklinikum gehört in die öffentliche Hand. Dabei geht es um die Forschung und auch um die Arbeitsbedingungen des medizinischen Personals, wo erheblicher Verbesserungsbedarf besteht. Letzteres hat allerdings die größte Priorität.

Wegen des Mobilitätskonzepts „Move 35″ steht Ihr Parteifreund Dr. Thomas Spies stark in der Kritik. Was würden Sie ihm raten, um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu erwirken?

Ich mische mich grundsätzlich nicht in die lokale Politik ein. Ich weiß aber, dass Thomas Spies für die Stadt Marburg gute Arbeit leistet, und brauche ihm deshalb auch keine Empfehlung zu geben.

Ziel der Bundesinnenministerin: SPD als stärkste Kraft

Gerade wegen dieser Arbeitseinschätzung wird Thomas Spies als potenzieller Minister einer SPD-geführten Landesregierung genannt. Für welches Amt sehen Sie ihn vor?

Lassen Sie uns erst mal die Wahl gewinnen und dann entscheide ich über das Personal.

Die Umfragewerte sind derzeit nicht gerade positiv für die SPD. Welchen Wert wollen Sie erreichen?

Ich trete an, damit die SPD stärkste Kraft in Hessen wird und ich die erste Ministerpräsidentin meines Heimatlandes werden kann. Die Wahl liegt im Bewusstsein der Menschen noch weit in der Zukunft. Das wird sich nach den Sommerferien ändern. Ich bin davon überzeugt, dass wir es genauso wie bei der letzten Bundestagswahl schaffen können, in den letzten Wochen sehr viele Menschen von unserer Politik zu überzeugen.

Sollte es dann doch nicht reichen: Können Sie sich eine große Koalition mit der CDU vorstellen?

Ich will mit meiner Partei die Landesregierung anführen und die CDU in die Opposition schicken. Grundsätzlich gilt, dass Demokraten immer miteinander reden können. Aber ganz klar ist: Nach 25 Jahren ist es höchste Zeit für einen Wechsel in Hessen.

Dieses Interview erschien zuerst in der „Oberhessischen Presse“.