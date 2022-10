In großen DAX-Unternehmen steigt der Frauenanteil in Führungspositionen leicht, während die Chefetagen mittelständischer Unternehmen weiterhin größtenteils aus Männern bestehen.

Frauen in Führungspositionen: Zuwachs nur in den größten Unternehmen

Berlin. Mehr als die Hälfte der 160 an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen hat noch immer keine einzige Frau auf der obersten Managementebene. Das teilt die deutsch-schwedische Allbright-Stiftung mit, die sich nach eigenen Angaben für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt. Sie untersuchte dabei, inwiefern Börsenunternehmen einen gleichmäßigen Frauen- und Männeranteil in Vorstandspositionen aufweisen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

In DAX-Vorständen wächst der Frauenanteil leicht

Der Frauenanteil in den Chefetagen steigt insgesamt leicht. Das liegt laut der Allbright-Stiftung vor allem an wenigen großen DAX-Unternehmen, bei denen mehr Frauen nun in Führungspositionen sind. Im September 2022 hatten erstmals drei große Unternehmen zu gleichen Teilen Männer und Frauen im Vorstand: Continental, Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers. Die Unternehmen Beiersdorf, die Deutsche Telekom und Mercedes Benz sind mit einem Frauenanteil von 40 Prozent nicht weit davon entfernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dadurch stieg der Frauenanteil in den Vorständen der 160 an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen im vergangenen Jahr leicht an – und zwar um 0,8 Prozentpunkte. Am 1. September 2022 lag er bei 14,2 Prozent.

Bei MDAX und SDAX-Unternehmen stagniert der Frauenanteil

Der Zuwachs ist demnach den 40 großen DAX-Unternehmen zu verdanken: Sie konnten ihren Frauenanteil in Führungspositionen um 2,8 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent erhöhen. Anders sieht es bei kleinen und mittelständischen Unternehmen aus: Im MDAX – ein Aktienindex, der auf den DAX folgt und 50 mittelgroße Aktiengesellschaften umfasst – stagniert der Frauenanteil in den Vorständen bei 11,3 Prozent. Im SDAX hingegen, dem auf den MDAX folgenden Aktienindex mit weiteren 70 kleineren Unternehmen, liegt der Frauenanteil in Chefetagen sogar nur bei 10,4 Prozent.

Diesen Unternehmen ist es laut der Allbright-Stiftung im vergangenen Jahr häufig nicht gelungen, abtretende Chefinnen durch neue Frauen zu ersetzen. „Für die vielen mittleren und kleineren Unternehmen, die noch immer keine einzige Frau im Vorstand haben, wird es immer schwieriger“, sagen die Geschäftsführer der Allbright-Stiftung Wiebke Ankersen und Christian Berg. Grund dafür sei der Trend, dass Topmanagerinnen bevorzugt Unternehmen wählen, in denen es schon Frauen im Vorstandsteam gibt. Dieses Phänomen habe sich auch dieses Jahr erneut bestätigt.

Experte: Vier-Tage-Woche kann Burnout verhindern Die Zahl von Unternehmen, die eine Vier-Tage-Woche anbieten, wächst in ganz Deutschland. Was kann die kürzere Arbeitswoche bewirken, was haben Unternehmen davon, ist sie wirklich ein Mittel gegen Personalnot? Dazu äußert sich der Leipziger Professor für Arbeitspsychologie Hannes Zacher. Jetzt mit RND+ lesen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland im weltweiten Vergleich hinten

Ein Blick ins Ausland zeigt: Deutsche Unternehmen schneiden mit ihrem Frauenanteil in Führungspositionen laut der Stiftung schlechter ab als andere westliche Staaten wie Schweden oder die USA. Vergleicht man die jeweils 40 größten Börsenunternehmen untereinander, weisen die USA einen Anteil von 31 Prozent auf, in Großbritannien liegt er bei 27,9 Prozent und in Schweden bei 26,5 Prozent. Deutschland liegt mit seinen 20,2 Prozent allerdings noch vor Polen, wo es nach Angaben der Allbright-Stiftung 16,1 Prozent Frauen in Vorstandspositionen gibt.