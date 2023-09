Die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen ist ein Menschenrecht. Doch nach Auffassung der grünen Bundestagsabgeordneten Corinna Rüffer, von Rechtsexperten und Interessenvertreterinnen werden die Rechte von Frauen mit Behinderung bei der Familienplanung oder der Verhütung erheblich eingeschränkt – besonders dann, wenn sie in Einrichtungen leben. Rüffer spricht von einem eklatanten Verstoß gegen die UN‑Behindertenrechtskonvention. „Behinderte Frauen werden in Deutschland nach wie vor zwangssterilisiert, zur Verhütung oder Abtreibung gezwungen“, sagte die Sprecherin für Behindertenpolitik dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Wir sind weit davon entfernt, die sexuelle Selbstbestimmung und reproduktiven Rechte von behinderten Frauen anzuerkennen und gebührend zu schützen“, beklagte Rüffer weiter. „Insbesondere in vielen Einrichtungen werden behinderte Frauen im Hinblick auf ihre Sexualität und erst recht Mutterschaft bevormundet.“

Rüffer kritisiert eben dieses Betreuungsrecht als „sehr schwerwiegend“, da es noch immer ärztliche Zwangsmaßnahmen wie Sterilisation ermögliche. Zwar sei die „unterstützte Entscheidungsfindung“ im Gegensatz zur stellvertretenden Entscheidung seit der jüngsten Reform Leitprinzip. „Doch bislang fehlen Konzepte und Handlungsanleitungen, wie rechtliche Betreuerinnen und Betreuer Menschen bei ihren Entscheidungen im Alltag gut unterstützen können“, sagte Rüffer. Nicht nur sind barrierefreie gynäkologische Praxen in Deutschland rar. „Eine noch größere Hürde ist, dass die meisten Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Personal nicht gelernt haben, wie man mit Menschen mit einer kommunikativen Behinderung so spricht, dass diese einen auch verstehen“, so Rüffer.

Den Vorwurf der Zwangssterilisation in Deutschland macht auch der Fachausschuss der Vereinten Nationen, weil rechtliche Sterilisationsbetreuende mit gerichtlicher Genehmigung in die Sterilisation einer Person einwilligen können, die dauerhaft als einwilligungsunfähig erklärt wurde. Der Fachausschuss erachtet ersetzende Entscheidungen wie diese als menschenrechtswidrig. Der entsprechende Paragraf im deutschen Recht, der dies erlaubt, wurde zu Beginn des Jahres leicht geändert, aber nicht entfernt, wie es der UN‑Ausschuss empfohlen hatte.

Jura-Professorin sieht Zwangssterilisation durch Gesetzgebung in den Graubereich verschoben

Es gibt sie tatsächlich noch, die Zwangssterilisation, wenn auch unter kompliziert beweisbaren Umständen. „Die Zwangssterilisationen wurden in den Graubereich verschoben“, sagte Julia Zinsmeister, Professorin für öffentliches Recht an der TH Köln und Autorin zahlreicher Publikationen zu reproduktiver Gerechtigkeit. Sie richtete im Gespräch mit dem RND einen Appell an die Politik: „Guckt euch nicht nur die gerichtlich genehmigten, sondern auch die scheinbar freiwilligen Sterilisationen an. Da liegt das Problem.“

Zinsmeister wirkte an einer Befragung zur Lebenssituation und Belastung von Frauen mit Behinderungen im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit, die ergab, dass 18 Prozent der Frauen mit Beeinträchtigung zwischen 16 und 65 Jahren, die in Haushalten leben, und 17 Prozent derer in Einrichtungen sterilisiert wurden.

Das überrascht insofern, als von den Frauen in Einrichtungen nur 37 Prozent angaben, sexuell aktiv zu sein, bei in Haushalten lebenden waren es 95 Prozent. Und 51 Prozent der Frauen in Einrichtungen gaben an, Kontrazeptiva zu nehmen. Auch der Vergleich zu Frauen ohne Beeinträchtigung ist groß: Von ihnen entscheiden sich im Alter von 18 bis 49 nur etwa 5 Prozent für eine Sterilisation.

Frauen mit Behinderung werden zur Sterilisation gedrängt

Zinsmeister sagte im Gespräch mit dem RND: „In einer Sonderauswertung der Studie konnten wir feststellen, dass gerade Frauen mit geistiger Behinderung zum Teil gedrängt, getäuscht und manipuliert wurden, dass ihnen gesagt wurde, der Eingriff sei medizinisch notwendig, weil ihre Gebärmutter zu klein oder zu groß sei und dass es dem Schutz vor Vergewaltigung diene.“

Die Befragung wurde 2012 veröffentlicht, liefert aber bis heute die umfänglichsten Daten zu dem Thema. Das Ministerium gab eine Neuauflage bei denselben Wissenschaftlerinnen in Auftrag, deren Ergebnisse Anfang 2024 erwartet werden. Die Zahl der angeblich zwingend notwendigen, gerichtlich angeordneten Sterilisationen geht kontinuierlich zurück. Es gibt nur noch wenige Verfahren, die in gerichtlich genehmigten Sterilisationen enden – trotzdem bleibt die Zahl behinderter Frauen, die sterilisiert sind, auffallend hoch.

Das ließe sich dadurch erklären, sagte Zinsmeister, dass viele Frauen, auch mit geistiger Behinderung, als einwilligungsunfähig eingestuft würden. Sie stellt die Frage auf: „Warum entscheiden sich behinderte Frauen – angeblich freiwillig – deutlich häufiger für eine Sterilisation als nicht behinderte Frauen, obwohl sich ihre Wünsche nach einer Partnerschaft und Kindern nicht nennenswert voneinander unterscheiden?“

Große Dunkelfelder bei selbst gewählter Abtreibung und Sterilisation in Deutschland

Inwiefern eine Zustimmung der Frauen vorliegt, ist schwierig zu überprüfen. „Im Bereich der Abtreibung und der Sterilisation gibt es große Dunkelfelder dahingehend, ob diese wirklich selbst gewählt stattfinden“, heißt es ebenfalls in einer Information des Deutschen Instituts für Menschenrechte von 2022. Die UN‑Behindertenrechtskonvention sichert Menschen mit Behinderungen das gleiche Recht zu, über ihre Familiengründung und ‑planung und Elternschaft zu entscheiden.

Zinsmeister kritisierte zudem: „Bei Frauen mit Behinderung wird Sexualität sehr repressiv betrachtet und behandelt. Es werden immer nur die damit einhergehenden Gefahren und deren Verhütung thematisiert und darum auch einvernehmliche Kontakte behindert.“

Dagegen kämpft Martina Puschke, sie gründete 1998 den Verein Weibernetz, eine politische Interessenvertretung behinderter Frauen. „Das ist reine Prophylaxe“, prangerte sie die exzessive Praxis von Verhütung und Sterilisation behinderter Frauen an. „Nur jede zweite Frau, die in einer Einrichtung lebt, wird überhaupt aufgeklärt“, sagte sie dem RND. Zudem hätten Frauen, die Hilfe im Alltag benötigen und gerne Mutter werden würden, die Sorge, mit einem Kind Hilfeleistungen zu verlieren. Auch das lasse behinderte Frauen eher einer Sterilisation zustimmen. „Es gibt nur sehr wenige Einrichtungen, in denen es auch möglich wäre, dass sie als Elternpaar oder auch allein mit Kindern leben können und trotzdem Unterstützung erhalten“, sagte Puschke.

„Die Zahlen der Frauen, die sterilisiert werden, nehmen ab“, sagte auch Puschke, aber „das Problem ist nach wie vor die Dreimonatsspritze.“ Sie ist das häufigste Verhütungsmittel für Frauen mit Behinderung, die in einer stationären Einrichtung leben. Unter Frauen ohne Beeinträchtigung wird sie kaum gewählt, das Weibernetz bewertete die Spritze als kritisch: „Es bestehen große medizinische Bedenken aufgrund der hohen Hormondosis.“ Warum sie dann in Einrichtungen so häufig gegeben wird? „Weil sie in der Handhabung für das Personal in Einrichtungen die einfachste Lösung darstellt“, sagte Puschke.