Warum die Regenbogenbinde mehr als ein Symbol ist

DFB-Kapitänin Alexandra Popp positioniert sich rund drei Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft deutlich: Sie und ihr Team wollen in Australien und Neuseeland „sehr gerne“ mit der Regenbogenbinde spielen. Das Problem: Die Fifa hat noch keine Entscheidung gefällt, ob die Spielführerinnen während des Turniers überhaupt Regenbogen- oder „One Love“-Binden tragen dürfen, um ein Statement zu setzen.

In den Sozialen Netzwerken reagieren viele Userinnen und User genervt auf die Debatte – und ziehen einen Vergleich zur WM der Männer in Katar. „Super, die Männer hatten damit ja bereits großen Erfolg“ und „Geht das schon wieder los ... dann mach das! Will einfach nur schönen Fußball sehen“, schreiben beispielsweise zwei User unter einem Post des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Viel Spaß beim Vorrundenaus und gute Heimfahrt“, heißt es in einem anderen Kommentar.

Thema ist „extrem vorbelastet“ – aber Werte sind wichtig für Fans

„Das Thema ist extrem vorbelastet“, ordnet Fußball- und Fanforscher Hartmut Lange von der Universität Würzburg die Kommentare im Gespräch mit dem RND ein. Denn: „Die WM in Katar hat gezeigt, wo die Grenzen liegen, wenn man den Fußball für politische Themen instrumentalisieren möchte.“ Das „PR-Desaster“ des DFB habe dazu geführt, dass immer mehr Fans lieber auf öffentliche Bekenntnisse des DFB verzichten würden, wie eine Untersuchung Langes aus dem Dezember 2022 zeigt.

Bei dem Turnier Ende vergangenen Jahres hatte die Fifa den Spielführern untersagt, die „One Love“-Binde zu tragen. Die DFB-Herren schieden bereits in der Gruppenphase aus, was DFB-Sportdirekter Rudi Völler unter anderem damit erklärte, dass politische Themen zu hoch gehängt wurden.

Doch auch nach Katar haben Werte und Moral einen hohen Stellenwert im Sport. Wie neuere Untersuchungen zeigen, sinkt das Interesse an den DFB-Männern nicht nur wegen der sportlichen Niederlagen, sondern auch weil vielen Menschen eine klare Haltung fehlt. „Der Sport ist dafür prädestiniert, bestimmte Botschaften zu senden, weil das den eigentlichen Kern des Sports ausmacht“, erklärt Wissenschaftler Lange. Deswegen würden viele Fans von Sportlern und Sportlerinnen fordern, sich zu gewissen Themen zu positionieren – was insbesondere Fußballerinnen regelmäßig tun.

Viele Spielerinnen äußern sich deutlich – nicht nur zur Armbinde

Das gilt auch für die Debatte rund um die Regenbogenbinde. Seit Monaten befinden sich Spielerinnen und nationale Fußballverbände in Verhandlungen mit der Fifa, welche Binden getragen werden dürfen. Unter den Spielführerinnen herrscht international weitgehend Einigkeit. „Wir haben im Frauenfußball deutlich gemacht, dass wir die Regenbogenbinde als Spielführerinnen tragen wollen“, sagt Magdalena Eriksson, Kapitänin der schwedischen Nationalmannschaft. Das unterschreibt auch die Britin Leah Williamson, die die WM allerdings wegen eines Kreuzbandrisses verpasst: „Wir scheuen uns nie, zu sagen, wofür wir stehen.“

Generell hat der Frauenfußball insbesondere in der LGBTQIA+-Community einen hohen Stellenwert. Etliche Spielerinnen gehen offen mit ihrer sexuellen Orientierung um und setzen sich für Toleranz und Vielfalt ein. Megan Rapinoe (USA), Ali Krieger (USA) oder Sam Kerr (Australien) gelten mit ihren Statements als Vorbilder für ein offenes und freies Leben und kämpfen außerdem leidenschaftlich für Gleichberechtigung. Schwedens Kapitänin Eriksson sorgte bei der WM 2019 für einen ikonischen Moment, als sie ihre Freundin Pernille Harder, die ebenfalls Profi ist und für Dänemark spielt, am Spielfeldrand küsste – eine Szene, die im Männerfußball nach wie vor undenkbar ist. Nur wenige Spieler weltweit haben sich bisher öffentlich als schwul geoutet, in Deutschland ist Thomas Hitzlsperger noch immer der einzige.

Das liegt vor allem an den Werten, für die der Fußball steht. „Der Männerprofifußball ist sehr heteronormativ. Im Fußball der Frauen haben wir eine viel größere Vielfalt“, erklärt Almut Sülzle, Kulturwissenschaftlerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kompetenzgruppe Fankulturen und Sport (Kofas). Sie forscht seit Jahren zu Fankultur und Männlichkeit und glaubt, dass Profispielerinnen insgesamt einen Beitrag zu einer vielfältigeren Gesellschaft leisten können. Dass die Fifa überhaupt darüber nachdenkt, die Armbinde zu verbieten, kann sie nicht nachvollziehen. „Ich finde es merkwürdig, dass Organisationen denken, dass sie da eingreifen dürfen“, sagt sie dem RND.

Australien will indigene Rechte abbilden

In der Diskussion über die Armbinde geht es aber nicht ausschließlich darum, sich für die LGBTQIA+-Community einzusetzen, wie das Beispiel des WM-Gastgebers zeigt. James Johnson, Vorsitzender des australischen Fußballverbands, möchte durchsetzen, dass Armbinden zu verschiedenen Themen getragen werden können – und hat diesen Punkt bei der Fifa platziert. „Wenn wir über australische Spielerinnen sprechen, geht es natürlich um LGBTQ+- und indigene Rechte, Rechte der First Nation“, sagt Johnson im Interview mit dem britischen Sonntagsmagazin „The Observer“ und weiter: „Ich denke, dass die Spielerinnen zu bestimmten Themen, zu denen sie sich äußern möchten, Armbinden tragen können.“

Einem Bericht der „New York Times“ (NYT) zufolge, sei die Fifa kurz davor einen Brief an alle 32 Nationen zu schicken, in denen die Richtlinien zum Tragen der Armbinde erläutert werden. Demnach sollen Spielführerinnen eine Regenbogenbinde sowie eine abgeänderte Version der „One Love“-Binde tragen dürfen. Der erste Spieltag der Gruppenphase solle unter dem Motto „Inklusion“ stehen, zudem sei es möglich einzelne Wörter auf einer blauen Fifa-Binde hervorzuheben. Zu einem späteren Zeitpunkt des Turniers soll es außerdem möglich sein, eigene Botschaften zu setzen, berichtet die NYT.

Unabhängig von der Entscheidung der Fifa ist es für eine nachhaltige Veränderung aber besonders wichtig, wie die Botschaften transportiert werden. „Wenn die Spielführerin sagt, dass sie für etwas steht, dann muss sie das auch durchziehen und Flagge zeigen“, meint Fußballforscher Lange. Bei DFB-Kapitänin Popp macht er sich in dieser Hinsicht keine Sorgen: „Wer Popp kennt, weiß, dass sie ihre Linie nahtlos fortsetzt.“