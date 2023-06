Hannover/Berlin. Die sommerlichen Temperaturen in diesen Tagen locken wieder zahlreiche Menschen in Deutschland an die nächstgelegenen Bademöglichkeiten. Neben Meer, Seen und Flüssen sind vor allem Freibäder beliebte Ziele. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) blickt dabei mit Optimismus auf die diesjährige Saison.

„Unsere jährliche Freibadbefragung hat für die Saison 2022 ergeben, dass die Deutschen das Freibad nach der Corona-Zeit wiederentdeckt haben“, sagte Präsident Fritz Schramma dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). So hätten sich die Besuchszahlen im vergangenen Jahr verglichen zur Saison 2021 „mehr als verdoppelt“. Dennoch sei der Schnitt noch gut 11 Prozent geringer ausgefallen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Schramma ist dennoch von einer Fortsetzung des Positivtrends überzeugt: „Für die Saison 2023 rechnen wir mit einem erneuten Anstieg der Besuchszahlen“, schränkt jedoch ein, dass diese „natürlich auch immer stark vom Wetter abhängig sind“.

Schwimmbäder kämpfen mit Personalmangel

Nach Angaben der DGfdB gibt es in Deutschland aktuell 2821 Freibadangebote, wovon 2422 reine Freibäder sind. „Grundsätzlich ist Deutschland mit ausreichend Freibadangeboten versorgt, und die Nachfrage kann auch bei hohen Temperaturen bedient werden“, sagt Schramma. „Trotzdem wird es immer mal wieder auch Bäderstandorte geben, bei denen es Einlassstopps gibt, weil das Ticketkontingent erschöpft ist.“

Hinzu kommt ein zentrales Problem. „In dieser Saison ist die Personalsituation besonders angespannt – und zwar in ganz Deutschland.“ Der DGfdB-Präsident sieht darin vor allem eine Spätfolge der Corona-Zeit, in der sich viele Saisonkräfte einen krisenfesten Job gesucht hätten. Vielerorts müsse man daher auf Kooperationen mit der DLRG zurückgreifen. „Es bleibt aber leider auch nicht aus, dass stellenweise Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssen – vor allem auch bei Krankheitsfällen“, so Schramma.

Ein Problem, auf das auch der Präsident des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister (BDS), Peter Harzheim, bereits im RND-Interview hinwies. Er ging in seiner Rechnung sogar noch weiter: „Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass die Bäder mancherorts sogar mehrere Tage schließen müssen, um die Arbeitszeitgesetze einzuhalten und die Kollegen nicht zu überlasten.“

Gewalt und Schlägereien in Freibädern

Die Freibäder haben in diesem Jahr zudem weiter mit Gewalteskalationen unter Gästen zu kämpfen. In Berliner Freibädern etwa mussten diese Saison schon mindestens dreimal Polizisten anrücken, weil es zu Schlägereien kam. Am Mittwoch mussten sie dabei unterstützen, ein Bad zu räumen, weil 40 bis 50 Jugendliche auf einer Rutsche in Neukölln randalierten.

Ein Problem, das die Branche mit Sorge betrachtet und vor allem in Ballungszentren auftritt. „In diesen Städten sind die Freibäder wie ein Pulverfass“, klagte Harzheim. Schramma unterstrich: „Diese Entwicklungen darf so nicht weitergehen.“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte in diesem Kontext bereits strengere Einlasskontrollen. „Diese sollten von privaten Sicherheits­unternehmen unterstützt werden, um das Hausrecht von Beginn an deutlich zu machen“, sagte der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke dem RND und bekam dabei Zuspruch vom Deutschen Städte- und Gemeinde­bund. In besonderen Brenn­punkten sollten „zusätzliche Sicherheits­unternehmen die Angestellten in den Bädern unterstützen“, so Haupt­geschäftsführer Gerd Landsberg zum RND.

Freibäder: Nachfrage bei Sicherheitsunternehmen steigt

Dass die Bäderbetreibenden in dieser Richtung bereits aktiv geworden sind, macht der Geschäftsführer des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), Martin Hildebrandt, deutlich. „Die Anzahl der in Schwimmbädern eingesetzten Sicherheitsmitarbeiter ist gerade in den letzten Jahren stark angestiegen“, berichtet er dem RND. Konkrete Zahlen würden von dem Verband nicht erhoben, aber „die Steigerung der Nachfrage besteht bereits mindestens seit 2019“.

Neben Einlasskontrollen könnten Sicherheitsdienste Hausverbote durchsetzen und Personen vom Gelände verweisen – und in Konfliktfällen deeskalieren und schlichten, unterstreicht Hildebrandt. Erst im Notfall müsste dann die Polizei hinzugerufen werden. Der BDSW-Geschäftsführer mahnt in Richtung der Bäder aber an, bei Sicherheitsunternehmen auf die Qualifikationen und nicht primär auf den Preis zu achten. „Nur so kann gewährleistet werden, dass die Tätigkeit mit der erforderlichen Qualität durchgeführt wird und Konflikte durch entsprechend geschultes Personal gar nicht erst entstehen oder gegebenenfalls entschärft werden und das Badevergnügen für alle Beteiligten nicht getrübt wird.“