Fridays for Future: Tausende Menschen protestieren bei globalem Klimastreik

Berlin/Hamburg/Köln. Mit Demonstrationen und Aktionen an mehr als 245 Orten in Deutschland will die Klimaschutzbewegung Fridays for Future an diesem Freitag politischen Druck im Kampf gegen die Erderwärmung aufbauen. Rund um den Globus sind Hunderte weitere Kundgebungen und sogenannte Klimastreiks an Schulen geplant - mit der Forderung eines zügigen Ausstiegs aus Kohle, Öl und Gas.

Eingeläutet haben den globalen Protest Klimaforscher in der Arktis. Knapp 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer Expedition des Forschungsschiffes „Polarstern“ stellten sich für das Foto hinter einem Banner mit der Aufschrift „We deliver the facts. It‘s time to act“ (Wir liefern die Fakten. Es ist Zeit, zu handeln) auf. Veröffentlicht wurde die Aufnahme am Freitag von Wissenschaftlern des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI) auf der Online-Plattform X, entstanden ist es aber aufgrund der unwägbaren Wetterverhältnisse in der Region bereits vor einigen Tagen.

Den fossilen Brennstoffen müsse dringend ein Ende gesetzt werden, forderten die AWI-Wissenschaftler in dem Beitrag. Damit stellten sie sich hinter eine zentrale Forderung der Klimaschutzbewegung Fridays for Future nach einem zügigen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Um dieser und weiteren Forderungen nach mehr Klimaschutz Nachdruck zu verleihen, sind am Freitag Hunderte Demonstrationen und Protestaktionen weltweit geplant gewesen.

Proteste in Deutschland

Mehrere tausend Menschen nahmen an einem Protestmarsch in Berlin teil. Die Demonstranten versammelten sich am Freitagmittag am Brandenburger Tor und wollten nach einer Auftaktkundgebung durch das Regierungsviertel ziehen. Konkrete Teilnehmerzahlen lag von der Polizei zunächst noch nicht vor. Geplant war bei der Kundgebung unter anderem auch ein Auftritt der Popband Juli und eine Rede der bekannten Aktivistin Luisa Neubauer.

Unter den Demonstranten waren sehr viele jüngere Menschen, dem Augenschein nach auch sehr viele im Alter von Schülern. Auf Transparenten stand „Klimaschutz ist Grundrecht“ und „Profit heute, tote Welt morgen“. Zu sehen waren auch Fahnen der Umweltschutzinitiativen Greenpeace und BUND. Die Demonstranten versammelten sich am Freitagmittag am Brandenburger Tor und zogen nach einer Auftaktkundgebung durch das Regierungsviertel. Die Polizei sprach von 3000 Teilnehmern. Fridays for Future wollte eine eigene Zahl am frühen Nachmittag veröffentlichen. Angemeldet waren bei der Polizei 10.000 Teilnehmer.

Tausende Menschen marschieren durch Städte wie München oder Bremen

Rund 7000 Menschen haben nach Angaben der Polizei am Freitag in München bei einer Veranstaltung der Aktion „Fridays for Future“ für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Die Veranstaltung sei zunächst friedlich verlaufen, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München. Ähnliche Demonstrationen waren am Nachmittag auch in mehreren weiteren bayerischen Städten, darunter Nürnberg und Würzburg geplant.

In Bremen marschierte ein Protestzug durch die Innenstadt. An der Demonstration waren Gruppen aus Kirchen, Gewerkschaften und Umweltinitiativen gemeinsam mit der Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ beteiligt. Zu Beginn der Kundgebung seien rund 2000 Teilnehmende gezählt worden, die Tendenz sei steigend, sagte eine Polizeisprecherin dem Evangelischen Pressedienst (epd). Mit Plakaten und Bannern wie „Unsere Welt brennt“, „Klimaschutz statt Rüstung“ und auch „Autokapitalismus umschubsen“ liefen die meist jugendlichen Demonstranten durch die Straßen. Zu den Forderungen der Klimaschützer gehören unter anderem die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes und ein Klimageld. Die Proteste stehen dieses Mal unter dem zentralen Motto „#EndFossilFuels“.

Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), rief in Nürnberg dazu auf, „mit Gott Verzögerungstaktiken und Ausflüchte, Bequemlichkeiten und Egoismen“ zu überwinden. Menschen, die mit Gott rechneten, seien „wach für Aufbruchsmomente“, sagte Heinrich laut Redemanuskript bei einer Andacht in der Lorenzkirche. Die EKD hatte zur Unterstützung des Klimastreiks aufgerufen.

Klima-Check

Es sind für den Laufe des Tages weitere Demos geplant: In nordrhein-westfälischen Köln werden am Freitag (16 Uhr) rund 5000 bis 10.000 Menschen erwartet, die zu Fuß oder per Rad durch die Stadt ziehen, wie die Polizei mitteilte. In Bonn sind gut 2500 Teilnehmer angemeldet, auch in Düsseldorf vor dem Landtag, in Duisburg, Essen, Dortmund, Siegen, Münster, Bielefeld oder Aachen sind Demos angekündigt. Laut einer Karte auf der Internetseite von Fridays for Future sind in NRW insgesamt um die 50 Demonstrationen geplant.

Auch in Baden-Württemberg und bundesweit hat die Klimaschutzbewegung Fridays for Future mit mehr als 200 Aktionen versucht, die Politik zu einem schnelleren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu drängen. Geplant waren Veranstaltungen an insgesamt mindestens 45 Orten im Südwesten. Eine der größten Kundgebungen gab es in Freiburg, dort kamen laut Polizei rund 4000 Menschen zusammen. Ein Sprecher von Fridays fort Future hatte im Vorfeld von erwarteten 8000 Menschen gesprochen. Auch in Stuttgart sollten aus Sicht der Bewegung Tausende dem Aufruf zum Protest folgen.

In Deutschland verlangen die Aktivisten die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Das sogenannte Klimageld ist im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP festgeschrieben. Es soll steigende Preise für den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen sozial ausgleichen. Das geltende Klimaschutzgesetz sieht vor, die klimaschädlichen Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren.

Besonders viele Teilnehmer dürften wie immer in den deutschen Millionenstädten zusammenströmen. In Hamburg spielt unter anderem live Herbert Grönemeyer auf der Kundgebung, in Berlin ist ein Auftritt der Popband Juli geplant.

Weltweite Proteste

Weltweit sind von Freitag bis Sonntag Hunderte weitere Demonstrationen und Protestaktionen vorgesehen, zu denen die Veranstalter Millionen Menschen erwarten. Laut dem Climate Action Network richtet sich die „historische Mobilisierung“ auch an einen Klima-Gipfel am 20. September in New York (Climate Ambition Summit), zu dem UN-Generalsekretär António Guterres eingeladen hat.

Trotz aller Klimaschutz-Versprechungen der vergangenen Jahre haben die weltweiten Emissionen nach Zahlen der Internationalen Energie-Agentur 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Schon jetzt hat sich die Welt im Vergleich zur vorindustriellen Zeit um etwa 1,1 Grad erwärmt; Deutschland sogar um 1,6 Grad. Die acht wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren die vergangenen acht.

Fünf Jahre Fridays for Future FFF will weitermachen. Seit fünf Jahren protestieren sie für mehr Klimaschutz und weltweit gehen freitags Hunderttausende auf die Straße. © Quelle: Reuters

Fridays-for-Future-Aktivistin Rittmann verwies auf die fatalen Folgen der Erderhitzung, wie jene Hurricans über dem Mittelmeer, die zur Katastrophe in Libyen geführt haben, brennende und überschwemmte griechische Inseln und auch bei uns in Deutschland Starkregen, Dürre und Hitzetote. „Nie war es wichtiger als in dieser Zeit, dass Menschen mit uns auf die Straße gehen, um gemeinsam für die Vision einer besseren Zukunft einzustehen.“

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zu Extremwetter-Ereignissen lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Der Aktivist Pit Terjung sagte, nach der Hälfte ihrer Amtszeit sehe die Klimabilanz der Ampel-Regierung verheerend aus. „Mit der drohenden Entkernung des Klimaschutzgesetzes, das Fridays for Future hart erkämpft hat, plant sie jetzt einen untragbaren Rückschritt.“

Die Aktivistin Luisa Neubauer sagte auf Instagram, die Regierung reagiere in Sachen Klimaschutz erfahrungsgemäß nur auf Druck von der Straße. Sie schrieb auf Twitter: „Wir jungen Menschen werden unsere Probleme nicht alleine lösen können. Wir appellieren an alle Generationen und alle Berufsgruppen, ebenfalls Verantwortung zu übernehmen.“

Die bekannte Vertreterin von Fridays for Future, Luisa Neubauer, rief bei der Auftaktkundgebung in Berlin: „Es ist eine historische Zeit. Lassen wir zu, dass es immer so weitergeht, oder stellen wir uns dagegen? Das sind die großen Fragen der Zeit.“ Seit fünf Jahren gebe es Fridays for Future und seit fünf Jahren würden Klimaziele „zerfasert“ und „man trampelt darauf herum“, sagte Neubauer. „Es ist ein Skandal.“ Die Popband Juli spielte ihren Hit „Perfekte Welle“ und rief den Demonstranten zu: „Ihr habt alles Recht der Welt, hier zu sein.“

Klimaprotest bei Thunberg in Stockholm - Großkundgebung nächste Woche

Auch am Geburtsort von Fridays for Future im schwedischen Stockholm hat sich eine Gruppe von Demonstranten an einem globalen Aktionstag für mehr Klimaschutz beteiligt - größer soll der dortige Protest aber am Freitag in einer Woche werden. Klimaaktivistin Greta Thunberg stellte am Freitag ein Bild von etwa 100 überwiegend jungen Protestteilnehmerinnen und -teilnehmern online, die sich in der Altstadt zwischen Parlament und Königsschloss hinter einem Banner mit der Aufschrift „People Not Profit“ versammelt hatten. Parallel fanden ganz in der Nähe Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum von König Carl XVI. Gustaf statt.

Einen größeren Klimaprotest plant die Stockholmer Abteilung der Klimaschutzbewegung Fridays for Future am kommenden Freitag. Dann soll zum Abschluss einer Aktionswoche für soziale und Klimagerechtigkeit ein Demonstrationszug von einem Platz neben dem Parlament durch die Stadt ziehen - selbstverständlich mit Thunberg. Sie hatte Fridays for Future vor rund fünf Jahren mit ihrem weltberühmt gewordenen „Schulstreik fürs Klima“ vor dem schwedischen Reichstag angestoßen.

FFF wurde 2018 ins Leben gerufen

Vor fünf Jahren, im August 2018, hatte sich die damals 15 Jahre alte schwedische Schülerin Greta Thunberg zum ersten Mal vor ihre Schule gesetzt und für den Klimaschutz gestreikt - und so letztlich die Bewegung Fridays for Future ins Leben gerufen.

Die Einstellung der Deutschen zu Klima- und Umweltfragen hat Fridays for Future einer Umfrage von Infratest Dimap zufolge bisher nicht grundlegend ändern können. Für drei Viertel der Deutschen (75 Prozent) hatten die Demonstrationen wenig (35 Prozent) oder sogar gar keinen Einfluss (40 Prozent) auf ihre persönliche Einstellung zu Klima- und Umweltfragen, wie aus dem „Deutschlandtrend“ im ARD-„Morgenmagazin“ hervorgeht. Nur 23 Prozent fühlen sich von der Bewegung stark (19 Prozent) oder sehr stark (4 Prozent) beeinflusst.

RND/dpa/epd