Friedensbewegte demonstrieren für Waffenstillstand und Abrüstung

Frankfurt a.M. In rund 100 deutschen Städten finden in diesem Jahr wieder Ostermärsche, Friedenskundgebungen, Fahrradtouren, Wanderungen und Friedensfeste statt. Allein in Hessen und Rheinland-Pfalz sind von Karfreitag (7. April) bis Ostermontag (10. April) an mehr als einem Dutzend Orten Aktionen geplant, wie das veranstaltende Netzwerk „Friedenskooperative“ auf seiner Homepage mitteilt.

Forderung nach einem Waffenstillstand

Die Forderung nach einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen sei vielerorts die zentrale Forderung. Verlangt würden auch die Verringerung der Rüstungsausgaben, mehr Investitionen in Soziales und Bildung sowie der Beitritt Deutschlands zum UN-Atomwaffenverbotsvertrag.

Der größte Zustrom ist wie in den Jahren zuvor am Ostermontag, 10. April, zur Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg zu erwarten. Dort werden um 13 Uhr unter anderen der Schriftsteller Ludo De Brabander von der belgischen Friedensbewegung, Boniface Mabanza Bambu von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika und Horst Schmitthenner von der IG Metall sprechen.

Ich würde mir mehr Solidarität wünschen mit den Überfallenen, mit den Opfern, mit der Ukraine. Dann würde ich mir überlegen, auch mitzulaufen. Bruno Schoch, Friedensforscher

Nach Worten des Frankfurter Friedensforschers Bruno Schoch ist die Ostermarschbewegung ein „ziemliches Gemisch“. Die Vorstellung, es gebe die eine Friedensbewegung oder den einen Ostermarsch, sei immer schon falsch gewesen, sagte Schoch dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Teilnehmenden seien Kommunisten und Pazifisten, frühere Gegner der ständig absurder sich drehenden nuklearen Hochrüstung, Engagierte gegen den russischen Angriffskrieg, junge Menschen sowie „Unbelehrbare“ aus der alten Friedensbewegung, wozu auch ein Teil der Kirche gehöre.

Schoch: „Ich würde mir mehr Solidarität wünschen mit den Überfallenen, mit den Opfern, mit der Ukraine. Dann würde ich mir überlegen, auch mitzulaufen.“

RND/epd