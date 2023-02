Nouripour wirft Wagenknecht Verhöhnung der Ukraine vor

Pflegeversicherung tief in den roten Zahlen

Pflegeversicherung tief in den roten Zahlen

Kassen und Sozialverbände fordern von Scholz und Lindner Milliarden für die Pflege

Die gesetzliche Pflegeversicherung steckt tief in den roten Zahlen. Bisher hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach keine Reform vorgelegt. Nun fordern Verbände in einem Brandbrief an Kanzler und Finanzminister rasch mehr Geld.