Friedensnobelpreis geht an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine. Das teilte das norwegische Nobelpreiskomitee in Oslo am Freitagvormittag mit. Im Vorfeld der Bekanntgabe hatte es viele Spekulationen über mögliche Preisträger gegeben.

Am Freitag wurde in Oslo der Friedensnobelpreis vergeben.

Oslo. Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an den belarussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljatzki und zwei Menschenrechtsorganisationen, Memorial aus Russland und das Center for Civil Liberties aus der Ukraine. Das teilte das norwegische Nobelpreiskomitee in Oslo am Freitagvormittag mit.

Die diesjährigen Preisträger repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern, sagte die Vorsitzende des Komitees, Berit Reiss-Andersen, bei der Preisbekanntgabe. Sie setzten sich seit vielen Jahren für den Schutz der Grundrechte der Bürger und das Recht ein, Machthabende zu kritisieren. Sie hätten Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und Machtmissbrauch dokumentiert. „Gemeinsam zeigen sie die Bedeutsamkeit der Zivilgesellschaft für Frieden und Demokratie auf.“

Mit der Ehrung der Menschenrechtler setzt das Nobelkomitee eine Tradition fort, jene Gruppen und Aktivisten zu ehren, die versuchen Konflikte zu verhindern, Missstände zu beheben und Menschenrechte zu schützen.

Friedensnobelpreis wird als einziger der Nobelpreise in Oslo verliehen

343 Kandidaten - 251 Persönlichkeiten und 92 Organisationen - waren diesmal nominiert. Die Namen werden traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten. Vergangenes Jahr waren die Philippinerin Maria Ressa und der Russe Dmitri Muratow mit dem Preis geehrt worden. Die beiden Journalisten erhielten ihn für ihren mutigen Kampf für die Meinungsfreiheit. Über mögliche Kandidaten für die diesjährige Auszeichnung wurde im Vorfeld viel spekuliert.

Der Friedensnobelpreis wird als einziger der Nobelpreise nicht im schwedischen Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen. Dotiert sind alle Nobelpreise in diesem Jahr erneut mit zehn Millionen schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) pro Kategorie. Überreicht werden sie traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel (1833-1896).

Willy Brandt war letzter deutscher Preisträger

Deutsche wurden vorab nicht zu den Favoriten gerechnet. Letzter deutscher Preisträger ist vor über 50 Jahren Ex-Kanzler Willy Brandt gewesen: Er war 1971 für seine Ostpolitik ausgezeichnet worden, die zur Entspannung im Kalten Krieg beigetragen hatte.

In den vergangenen Tagen waren bereits die diesjährigen Nobelpreisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur bekanntgegeben worden. Nach dem Friedensnobelpreis folgt am Montag die Verkündung des Nobelpreisträgers in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften. Damit endet der alljährliche Nobelpreis-Reigen.

