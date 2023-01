Friedensnobelpreisträger Bjaljazki in Belarus wegen Steuerhinterziehung vor Gericht

Habeck sagt Ukraine weitere Waffenlieferungen zu: „Werden unsere Lieferungen stets den Erfordernissen des Schlachtfelds anpassen“

Vizekanzler Robert Habeck hat am Donnerstag eine weitere Waffenlieferung in die Ukraine in Aussicht gestellt. Zuvor hatte Frankreich der Ukraine die Lieferung des Spähpanzers AMX-10 RC zugesagt. US-Präsident Joe Biden bestätigte ebenfalls, dass die US-Regierung die Lieferung von Schützenpanzern vom Typ Bradley an die Ukraine in Erwägung zieht.