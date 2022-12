Friedensplan für die Ukraine: Diese Voraussetzungen nennt Kremlsprecher Peskow

Die sieben gefährlichsten Krisenherde 2023

Beim täglichen Blick in die Nachrichten ist er längst wieder allgegenwärtig: der Krieg. Sogar in Europa. Russlands Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat eine Welt im Tiefschlaf überrascht. Wo im neuen Jahr Konflikte drohen – vom Kosovo bis in den Fernen Osten.