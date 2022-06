Kabinett beschließt Ausbaupaket für Windräder

Die Bundesregierung will den Bau von mehr Windrädern durchsetzen. Bis 2030 will Wirtschaftsminister Robert Habeck die Zahl von aktuell 30.000 Windrädern in Deutschland verdoppelt, wenn nicht verdreifacht haben. Auf dem Weg dahin stößt er allerdings nicht bei allen auf Begeisterung.