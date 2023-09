„Erbärmlicher Populismus“ bis „brandgefährlich“: Merz-Aussage zu Asylbewerbern sorgt für heftige Kritik

Berlin. CDU-Chef Fridrich Merz steht nach einer Aussage über abgelehnte Asylbewerber in der Kritik. Er forderte die Bundesregierung mit einem drastischen Vergleich zur Eindämmung der irregulären Migration auf. „Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen“, sagte Merz im „Welt-Talk“ des Fernsehsenders Welt. „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.“

Die Parteivorsitzenden von SPD und Grünen, Lars Klingbeil und Omid Nouripour, die ebenfalls in der Sendung zu Gast waren, warfen Merz daraufhin übelsten Populismus vor.

Die Unionsfraktion verbreitete die Aussage von Friedrich Merz auch auf der Plattform X, vormals Twitter. „Wir müssen über die Pull-Faktoren sprechen, die hier in Deutschland wirken. Wir haben massive Faktoren, die dazu führen, dass über 30 Prozent der Asylbewerber aus ganz Europa nach Deutschland kommen“, sagte er demnach. Mit Pull-Faktoren meint Merz solche, die eine Sogwirkung auf Migranten haben. Der Koalition warf er vor, nicht zu handeln. „Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.“

Merz erntet massive Kritik auf X

Bundesinnenminister Nancy Faeser, SPD-Spitzenkandidatin für die Hessen-Wahl in eineinhalb Wochen, widersprach umgehend. „Das ist erbärmlicher Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Wer so spricht, spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD“, schrieb sie auf X. „Und es ist falsch: Denn Asylsuchende werden nur behandelt, wenn sie akut erkrankt sind oder unter Schmerzen leiden.“

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang äußerte sich ähnlich wie Faeser. „Friedrich Merz spielt ganz bewusst Gruppen gegeneinander aus, verbreitet dabei Falschinformationen. So wird kein einziges Problem gelöst, aber Hass geschürt“, schrieb sie auf X. Das sei eines „Vorsitzenden einer Volkspartei unwürdig“.

Britta Haßelmann: „Unkenntnis der Gesetzeslage“

Die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, warf Merz eine verbale Entgleisung vor. „Kein Argument in der Sache. Unkenntnis der Gesetzeslage. Keine Antworten auf Herausforderungen“, schrieb sie auf X. „Ich bin froh, viele in der CDU zu kennen, die damit nichts zu tun haben und sich jeden Tag für Demokratie und sozialen Zusammenhalt einsetzen.“

Im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es in Paragraf 4 zu Leistungen bei Krankheit: „Zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände sind die erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln sowie sonstiger zur Genesung, zur Besserung oder zur Linderung von Krankheiten oder Krankheitsfolgen erforderlichen Leistungen zu gewähren.“ Eingeschränkt wird: „Eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist.“

Anders sieht es jedoch nach den ersten 18 Monaten des Aufenthalts aus, der sogenannten Wartezeit: Ab dann werden Asylbewerber von den gesetzlichen Krankenkassen betreut. „Sie erhalten eine elektronische Gesundheitskarte, mit der Sie nahezu dieselben Leistungen erhalten wie gesetzlich Krankenversicherte“, heißt es dazu auf der Homepage des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

Laut Ausländerzentralregister waren Ende 2022 rund 304.000 Menschen ausreisepflichtig, davon etwa 248.000 mit einer Duldung. Geduldete sind Menschen, die zwar ausreisepflichtig sind, aber aus bestimmten Gründen nicht abgeschoben werden können. Das kann etwa daran liegen, dass sie keine Ausweisdokumente haben, krank sind oder ein minderjähriges Kind haben, das eine Aufenthaltserlaubnis besitzt.

Kai Gehring: Merz macht Wahlkampf für die AfD

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kai Gehring kritisierte, Merz würde mit einer solchen Aussage Wahlkampf für die AfD machen. „Dass Merz als CDU-Parteivorsitzender mit dem Ammenmärchen ‚Ausländer nehmen Deutschen die Arzttermine weg‘ Wahlkampf für die rechtsradikale AfD macht, zeigt seine Niedertracht, den gestörten Kompass und die Identitätskrise der Konservativen“, schrieb er auf X.

Der SPD-Politiker und Mitglied des Europäischen Parlaments, Tiemo Wölken, ging noch weiter und forderte Merz zum Rücktritt auf. „Wenn Merz noch einen Mini-Rest Anstand irgendwo findet, tritt er zurück“, teilte er über X mit. Ansonsten sei der CDU-Chef ein „anstandsloser, lügender, seelenloser Rechtspopulist“.

Die Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, Mona Neubaur (Grüne), reagierte fassungslos auf „die rhetorische Radikalisierung“ von Merz. „In offensichtlicher Unkenntnis der Gesetzeslage einfach mal haltlose Ressentiments raushauen, ist niederträchtig und brandgefährlich“, schrieb sie auf X. Damit würden Menschen böswillig gegeneinander aufgehetzt.

Dröge und Bartsch werfen Merz bewusste Spaltung der Gesellschaft vor

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, warf Merz ein bewusstes Spalten der Gesellschaft und Verantwortungslosigkeit vor. Bei dem Sender Phoenix sagte Dröge: „Dieses Schüren, Geflüchtete nehmen uns die Zahnarzttermine weg, das ist ein ganz bewusstes Spalten der Gesellschaft, das ist ein Vergiften des Klimas, das wir haben, und das ist aus meiner Sicht verantwortungslos.“

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen erklärte weiter: „Ich finde es extrem besorgniserregend, dass wir von Friedrich Merz mittlerweile Vergleiche hören, die wir ansonsten nur von der AfD kannten, und ich halte es für eine ganz bewusste Strategie von Friedrich Merz, solche Vergleiche zu wählen, die ausgrenzen sollen, die Stimmung schüren sollen gegen Geflüchtete. Ich unterstelle ihm, dass er auch weiß, dass das faktisch nicht zutrifft, was er da sagt.“

Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken, Dietmar Bartsch, erklärte bei Phoenix: „Das ist eine völlig inakzeptable Position, weil es die Schwächsten gegen die Schwachen ausspielt und es stimmt schlicht nicht. Man schürt Ängste, die in dieser Form überhaupt nicht da sein sollten und das finde ich, gerade, weil es ja auch mit den Wahlen in Bayern und Hessen zu tun hat, wirklich unverantwortlich.“ Von einem CDU-Vorsitzenden, so Bartsch weiter, habe er das nicht erwartet.

Parteifreunde verteidigen Merz

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), verteidigte Merz. Er sagte der „Rheinischen Post“: „Hunderttausende abgelehnte Asylbewerber in Deutschland sind zum Teil seit Jahren ausreisepflichtig. Dennoch können sie zum Nulltarif das deutsche Gesundheitssystem nutzen.“ Merz habe recht, und darüber müsse man diskutieren. „Dass Arzttermine auch wegen der Belastungen durch Migranten vielerorts knapper werden, ist eine Realität. Zahlreiche Kommunen bestätigen das seit Monaten. Das trifft auch auf Kita- und Schulplätze zu.“

Darüber hinaus sei klar, so der CDU-Politiker weiter, dass das Gesundheits- und Sozialsystem ein Pull-Faktor für Menschen sei - also ein Anreiz gerade zur Einreise nach Deutschland. „Viele Migranten erhalten in Deutschland zum allerersten Mal in ihrem Leben eine erstklassige Gesundheitsversorgung nach europäischen Standards, und zwar vom ersten Tag an.“ Nach 18 Monaten eröffne dann das Asylbewerberleistungsgesetz den allermeisten Migranten einen Zugang, wie ihn auch deutsche GKV-Versicherte hätten. „Sie müssen dafür allerdings nichts zahlen“, sagte Sorge.

Auch der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor verteidigte Merz‘ Aussagen . „Wir haben durch die ungesteuerte Zuwanderung, die wir auch durch diese Ampelpolitik erleben, natürlich einen großen Druck auf die Infrastruktur in unserem Land“, sagte er RTL/ntv-„Frühstart“. „Kitaplätze, Schulen, Gesundheitsversorgung - überall dort gibt es natürlich Probleme. Und dieser Problemdruck, der steigt durch ungesteuerte Zuwanderung.“

„Friedrich Merz spricht das an, was die Menschen auf der Straße sprechen“, sagte der stellvertretende CSU-Vorsitzende und Chef der christdemokratischen europäischen Parteienfamilie EVP, Manfred Weber (CSU) im Deutschlandfunk. „Wenn ich im Wahlkampf in Bayern unterwegs bin, sind dass die Themen, die die Leute interessiert und bewegt.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt rechtfertigte die Merz-Äußerungen ebenfalls. „Friedrich Merz hat auf eine Stimmung in der Bevölkerung hingewiesen, die sich auf die Belastung der Infrastruktur bezieht“, sagte Dobrindt am Donnerstag. Dazu gehöre neben Kitas und Schulen auch das Gesundheitssystem. Belastungsgrenzen gebe es nicht nur bei Kommunen, sondern auch in Sozialsystemen. „Deshalb ist Ordnung und Humanität und Begrenzung von Migration gleichermaßen notwendig“, betonte Dobrindt.

Nicht das erste Mal, dass Merz polarisiert

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Merz in einem umstrittenen Ton gegenüber Asylbewerbern oder Migranten geäußert hat. Vor einem Jahr, im September 2022, hatte er beispielsweise mit einer Äußerung zum angeblichen „Sozialtourismus“ von Ukraine-Flüchtlingen für Empörung gesorgt. Er bat wenig später öffentlich um Entschuldigung, falls seine Wortwahl als verletzend empfunden worden sei. Merz hatte gesagt: „Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge: nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.“ Der Hintergrund laut Merz: Anfangs hatten Ukraine-Flüchtlinge Anspruch auf Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - seit Juni 2022 erhalten sie Grundsicherung, also die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfänger.

Merz wehrte sich in der Vergangenheit gegen Populismusvorwürfe und warnte davor, heikle Themen nicht anzusprechen. „Wir müssen auch in der Lage sein, mal Probleme zu adressieren. Auch mal mit Formulierungen, die nicht jedem gefallen“, sagte er bei einem CDU-Grundsatzkonvent im Juni 2023. Das sei nicht gleich rechts und nicht gleich rassistisch „und vor allen Dingen nicht irgendwo AfD-Sprech.“

Merz räumte bei dem CDU-Konvent im Juni erneut als Fehler ein, im Zusammenhang mit Ukraine-Flüchtlingen von angeblichem „Sozialtourismus“ gesprochen zu haben. Zugleich betonte er aber: „Bei den Paschas bleibt‘s.“ Nach Silvester-Krawallen in Berlin hatte der CDU-Vorsitzende auf Integrationsprobleme in Schulen hingewiesen - und darauf, dass Väter es sich verbäten, dass Lehrerinnen „ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen“. Auch damals erntete er viel Kritik.

