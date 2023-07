Friedrich Merz ruft Union in Fraktionssitzung zu Zusammenhalt auf

Berlin. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat die Abgeordneten von CDU und CSU in der Fraktionssitzung am Dienstag zu mehr Geschlossenheit aufgerufen. Die Partei solle sich nicht in Personalfragen und -debatten verlieren, sondern auf die Sache konzentrieren, sagte der CDU-Chef laut Teilnehmenden. In dem Appell soll Merz Einigkeit angemahnt haben, um bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen erfolgreich zu sein. Er appellierte an die Abgeordneten, Personaldebatten nicht verfrüht zu führen. Der CDU-Chef versicherte ferner, dass er mit Markus Söder einen gemeinsamen Vorschlag machen werde, wer als Kanzlerkandidat für die Union antritt. Teilnehmenden zufolge soll es minutenlangen Applaus gegeben haben. Zustimmend meldeten sich in der Aussprache unter anderem die Christdemokraten Philipp Amthor, Christoph Ploß und Julia Klöckner zu Wort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spitze gegen Wüst?

Manch einer in der Fraktion verstand die Rede von Merz allerdings auch als Spitze gegen den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst – und insofern als defensive Rede. Der Chef der NRW-CDU hatte jüngst mit einem Gastbeitrag, in dem er die CDU klar in der Mitte verortete und Altkanzlerin Angela Merkel mehrmals und Merz kein Mal erwähnte, für Wirbel gesorgt. Das konservative Lager sah darin einen Angriff auf Merz, der daraufhin im ZDF die Bilanz der NRW-Landesregierung attackierte. Hinter vorgehaltener Hand kritisierten Unionspolitikerinnen und -politiker die Reaktion des CDU-Chefs als „unsouverän und impulsiv“. Das habe Merz geschwächt, hieß es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell ist die Sorge in der Fraktion groß, dass der Personalstreit sich weiter auf die Umfragewerte der Union niederschlägt. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Insa hat die Union einen Prozentpunkt an Zustimmung verloren. Merz’ Rede werteten Teilnehmende deshalb auch als Appell, sich während der parlamentarischen Sommerpause auf die Inhalte zu fokussieren.