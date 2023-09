Frischer Wind für die Windkraft?

Liebe Leserinnen und Leser,

die verheerenden Brände, Überschwemmungen und Regenfälle dieses Sommers haben es vor Augen geführt: Wir sollten die Erde nicht weiter aufwärmen – und dazu braucht es saubere, erneuerbare Energien. Ohne Windkraft wird die dringend benötigte Energiewende nicht auskommen. Sie ist maßgeblicher Teil des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Vor allem auf den Ausbau der Landwindanlagen wird gesetzt. Denn auch Offshore-Parks, wie weitere in der Nord- und Ostsee entstehen sollen, können den Landwind nicht ersetzen. Das gleiche gilt für die Solarenergie.

Windkraft zählt zu den Zukunftsenergien in Deutschland, doch der Ausbau geht nur zäh voran, auch wegen lokaler Widerstände an neuen Standorten. © Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Bereits jetzt ist klar: Die erste Windausbauzielmarke des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für 2024 – 69 Gigawatt (GW) installierte Windkraftleistung an Land – wird sich kaum noch erreichen lassen. Der Ausbau geht zu langsam voran, aus verschiedenen Gründen: Es gibt zu wenig Transportgenehmigungen, um die riesigen Bauteile über Autobahnen zum Aufbauort zu bringen, und die Genehmigungsverfahren für Anlagen an neuen Standorten sind zwar einfacher geworden, aber immer noch zu kompliziert. Außerdem muss dafür vielerorts nach wie vor um die Zustimmung der Anwohner geworben werden. Ein gutes Zeichen: Immerhin etwa 60 Prozent der Menschen hierzulande gaben in einer repräsentativen Erhebung vom Sommer an, sie würden dem Bau eines Windrads in ihrer Nachbarschaft zustimmen.

Aber vielleicht gibt es in Sachen Landwind künftig auch andere Wege? Ein besonders stattliches Beispiel dafür entsteht bald in der Lausitz: Dort soll im nächsten Jahr das größte Windrad der Welt gebaut werden. Mit 365 Metern wird es fast so hoch wie der Berliner Fernsehturm, bis zu 85 Meter lang werden die Windflügel. Mein Kollege Rüdiger Braun von der MAZ hat den Geschäftsführer der Dresdner Gicon-Gruppe, die das XXL-Windrad baut, nach den Vorteilen des Riesenprojekts gefragt: In großer Höhe weht der Wind viel stetiger, sodass weniger Anpassungen an den Windflügeln nötig sind. So wäre am gleichen Standort ein mehr als doppelt so hoher Windertrag möglich wie bei tiefer liegenden Anlagen. Hinzu kommt: Höhenwindräder könnten auch zwischen niedrigeren Exemplaren auf bereits ausgewiesenen Flächen stehen. Es würde quasi auf zwei Etagen Wind „geerntet“.

Das virtuelle Bild zeigt ein riesiges Höhenwindrad – über 300 Meter – neben einer normalen Windkraftanlage. © Quelle: Gicon

Auch auf der Messe Husum-Wind ging es jüngst um Wege, den Windkraftausbau anzukurbeln. „Repowering“ ist hier das Schlagwort. Dahinter verbirgt sich: Jahrzehntealte Anlagen werden abgebaut und am gleichen Standort durch neue, wesentlich leistungsfähigere Windräder ersetzt. Die Genehmigungsverfahren zum Ersatz alter Anlagen sind deutlich weniger aufwendig als Neugenehmigungsverfahren. Würde „Repowering“ konsequent umgesetzt, dann könnte die Windausbauzielmarke von 115 GW im Jahr 2030 noch erreicht werden, rechnete das Science Media Center aus. Und das sogar mit ähnlich vielen Windrädern wie heute.

Repowering: Alte Windräder durch Kraftprotze ersetzen

Wie das möglich ist? Im Durchschnitt sind „die Neuen“ derzeit etwa viermal so stark wie 20 Jahre alte Anlagen. In den nächsten Jahren liefern neue Modelle sogar das Fünf-, bis 2030 wohl schon das Sechsfache. Hinzu kommt ein finanzieller Aspekt für die Betreiber: Windräder werden seit dem Jahr 2000 gefördert – mit einer Frist von 20 Jahren. Seit Anfang 2021 laufen also die ersten Förderfristen aus, sodass es für deren Betreiber sinnvoll sein kann, in neue, stärkere Modelle zu investieren. In Folge wurden 2023 bereits so viele Windräder durch neue ersetzt wie seit 2014 nicht mehr.

29.000 Windräder drehen sich derzeit in Deutschland. In dieser Datenstory meiner RND-Wirtschaftskollegen können Sie sehen, wie viele es wo sind. Bis 2030 werden insgesamt 16.000 dieser Anlagen „ausgefördert“ sein. Würden diese dann überall durch neue „Kraftprotze“ ersetzt, wäre das Ausbauziel für 2030 erreicht. Und auch von den Anwohnern dürfte es weniger Gegenwind geben als an neuen Standorten.

Bis zur nächsten Woche

Ihre Andrea Barthélémy

Was kann ich tun?

Vor allem Meeresliebhaber sind hier gefragt: Sie können der „einsamsten Insel der Welt“ mitten im pazifischen Ozean helfen. Der kleine Inselstaat Niue hat sein Meeresgebiet in Einheiten eingeteilt und verkauft diese an Sponsoren. Mit dem innovativen Finanzmodell wollen die Insulanerinnen und Insulaner ihre großflächigen Hoheitsgewässer schützen und sich gegen den Klimawandel wappnen. Sowohl Unternehmen als auch Einzelpersonen können mitmachen. Ein Quadratkilometer Ozean kann für 148 US-Dollar gesponsert werden – insgesamt stehen 127.000 Einheiten zur Verfügung. Letzteres entspricht der Größe eines Meeresschutzgebietes, das das Land geschaffen hat.

Eindrücke der Südseeinsel Niue © Quelle: Niue Ocean Wide (NOW) Trust

Das macht Hoffnung

Auch Automobilhersteller sprechen inzwischen gerne von Kreislaufwirtschaft und der Verringerung des CO₂-Ausstoßes – über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeuges hinweg. Bei Audi läuft derzeit ein Modellprojekt, das untersucht, welche Materialien in welcher Weise zur Wiederverwendung in Frage kommen. Dazu wurden 100 Autos auseinandergenommen. Mein Kollege Carl Undehn hat nachgefragt. Vor allem der Stahl kann demnach recycelt und für Bauteile neuer Fahrzeuge genutzt werden. Auch Windschutzscheiben lassen sich zu Granulat zerkleinern und dann einschmelzen. Knackpunkt bleibt weiter das Batterierecycling. Ausgediente Batterien führen ihr zweites Leben deshalb zunächst als Energiespeicher in Ladestationen für die E-Autos.

Ein großer Teil des im Modellprojekt recycelten Stahls kann für den Bau neuer Autos genutzt werden. © Quelle: Audi

Was diese Woche wichtig war

Der Ausblick

„Typisches Herbstwetter“ – das ist bisher ein Synonym für Regen, Wind, der Blätter vor sich hertreibt, und Nebel, wenn man morgens aus der Haustür tritt. Doch das ändert sich: Durch den Klimawandel werden nicht nur die Sommer heißer und die Winter milder – auch auf den Herbst wirkt sich die Erderwärmung aus. Meine Kollegin Linde Gläser hat darüber mit einer Expertin vom Deutschen Wetterdienst gesprochen. Ihre Antwort: Weniger Nebeltage, höhere Temperaturen und wenn es regnet, dann meistens heftig. Insgesamt verlängert sich der Sommer in einen milderen Herbst hinein – was auch Folgen für die Vegetation hat. Unterm Strich steht uns künftig ein „Mittelmeerklima mit Wetterextremen“ ins Haus.

Fällt das Laub, greifen viele beherzt zum Rechen. Landschaftsgärtner empfehlen aber einen gelasseneren Umgang mit dem vermeintlichen Ärgernis (Symbolbild). © Quelle: Florian Schuh/dpa-tmn

Abonnieren Sie auch

Krisen-Radar: Konflikte, Kriege, Katastrophen – analysiert von Can Merey, jeden Mittwoch neu.

Der Tag: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr.

Unbezahlbar: Wertvolle Tipps und Hintergründe rund ums Geld – immer mittwochs.

Hauptstadt-Radar: Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Das Leben und wir: Der Ratgeber für Gesundheit, Wohlbefinden und die ganze Familie – jeden zweiten Donnerstag.

What‘s up, America? Der USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur – jeden zweiten Dienstag.

Das Stream-Team: Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix und Co. – jeden Monat neu.