Füllstand der deutschen Gasspeicher sinkt dramatisch – Netzagentur appelliert an Bevölkerung

In „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller mit Expertinnen und Experten aus der Region über aktuelle gesundheitliche Themen. In Folge 12 erzählt die renommierte Reproduktionsmedizinerin Prof. Liselotte Mettler aus Kiel über die Anfänge, Entwicklung, Möglichkeiten und Zukunftsszenarien in der Behandlung von Kinderwunsch-Patienten. Mettler engagiert sich auch mit 83 Jahren noch in der Medizin – und gewährt Einblicke in Zeiten, in denen Reproduktionsmediziner wie sie angefeindet wurden.