Fünf Demonstranten im Iran wegen „Mordes“ zum Tode verurteilt

Ende der Maskenpflicht auch in Schleswig-Holstein absehbar

Statt Maskenpflicht für Bus und Bahn nur noch Empfehlungen? So könnte es 2023 im Norden aussehen. Doch die Entscheidung steht noch aus, anders als in zwei anderen Ländern. Die Regierung will vor Weihnachten die neuen Regeln verkünden.