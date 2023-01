﻿„Du musst zurückbrüllen“: Fünf Tipps für Pistorius

Wie muss man sein, um im Verteidigungsministerium Erfolg zu haben? Volker Rühe (CDU) und Peter Struck (SPD) entwickelten in diesem Amt einst ihre ganz eigenen Methoden. Zum Thema Führungsstil hinterließen sie – mal offiziell, mal inoffiziell – ein paar Bemerkungen, die man heute lesen kann wie eine Sammlung weiser Ratschläge an den Neuling Boris Pistorius.

Als der Niedersachse Boris Pistorius in Berlin als neuer Verteidigungsminister an den Start ging, sah er sich freundlich umringt wie von Feen im Märchen. Gutmeinende Wesen überschütteten ihn von allen Seiten mit guten Wünschen und Worten.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) wünschte ihm vor allem „Durchsetzungskraft“. Kanzler Olaf Scholz (SPD) beschwor die Bedeutung von „Kraft und Ruhe für eine so große Aufgabe“. Dass der neue Minister vor allem „die nötige Nervenstärke“ habe, ist Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) wichtig.

Wie aber muss man wirklich sein, um im Verteidigungsministerium Erfolg zu haben? Gibt es historische Vorbilder, die vielleicht gar für sich selbst sprechen?

1. „Du musst zurückbrüllen“

Die Probleme und Risiken in dem Ressort gelten als dramatisch, schon seit Jahrzehnten. Ein Verteidigungsminister, sagt ein langjähriger Insider, müsse in seinem Job aufpassen wie beim Rodeo: „Da kann man jeden Tag abgeworfen werden.“ Auch wer sich größte Mühe gebe, gehe nach einigen Jahren „bestenfalls mit einem Unentschieden und einem blauen Auge vom Platz“. Jüngste Beispiele seien Ursula von der Leyen und Annegret Kramp-Karrenbauer.

Allerdings ragen aus der Reihe der Verteidigungsminister zwei heraus, die die Dinge offenkundig ungewöhnlich gut zu nehmen wussten: Volker Rühe (CDU), Minister von 1992 bis 1998, und Peter Struck (SPD, 2002 bis 2005).

Rühe, heute 80 Jahre alt, lehnt Interviews höflich ab, erst recht zu seinen Nachfolgern. Struck starb im Jahr 2012, im Alter von 69 Jahren. Doch obwohl ihre Ära schon ein Stück zurück liegt, haben beide haben bis heute in Bundeswehrkreisen einen Ruf wie Donnerhall.

Kraft, Ruhe, Nervenstärke: Das war für Rühe und Struck selbstverständlich. Hinzu kam eine geradezu legendäre Durchsetzungskraft – sogar, darin lag der Clou, dem eigenen Kanzler gegenüber. Helmut Kohl hatte es nicht leicht mit Rühe, Gerhard Schröder war oft genervt von Struck.

„Mitunter hat es mächtig gekracht": Kanzler Helmut Kohl, Verteidigungsminister Volker Rühe im Bundestag in Bonn. © Quelle: dpa

Dass Kohl laut werden konnte, etwa im Streit um Finanzen, schreckte Rühe nicht: „Du musst zurückbrüllen“, lautete Rühes Gebrauchsanleitung zum Umgang mit dem damaligen Kanzler und CDU-Vorsitzenden. Kohl, hieß es seinerzeit, war nach Begegnungen mit Rühe oft verärgert und beeindruckt zugleich: „Mitunter hat es mächtig gekracht.“

Ähnlich ging es später Schröder mit Struck. Beide Regierungschefs blieben trotz wiederkehrenden Funkenflugs vorsichtig, sie wollten keinen Rücktritt ihrer in der Truppe beliebten Minister riskieren. Genau mit dieser Perspektive punkteten Rühe und Struck intern in jedem politischen Poker. Sie hängten sich rein, auch mit Risiken für sie selbst, stets in dem Wissen, dass es für den Kanzler nicht leicht sein würde, einen überzeugenden Nachfolger fürs Verteidigungsressort zu finden. So kann man die Problematik des Ressorts, wenn es gut geht, in einen eigenen Vorteil verwandeln.

2. Stabilität liefern, Respekt verlangen

Wer wie Pistorius neu in ein hohes Amt kommt, unterschätzt oft seine eigene Macht. In Wirklichkeit sind die Spielräume eines Anfängers gerade in den ersten Monaten am größten – besonders dann, wenn der Neuling für alle Welt sichtbar in turbulenter Zeit als Retter in der Not eingestiegen ist.

So war es auch bei Struck. Schröder hatte ihn gebeten, nach dem Scheitern des glücklosen Verteidigungsministers Rudolf Scharping dessen schwieriges Amt zu übernehmen: „Peter, du musst das machen.“

„Peter, du musst das machen": Kanzler Gerhard Schröder machte Peter Struck im Jahr 2002 zu seinem Verteidigungsminister. © Quelle: dpa

Zwischen Schröder und Struck herrschte zu keinem Zeitpunkt Liebe. Dafür gab es aber einen Deal: In den sicherheitspolitisch stürmischen Jahren nach dem Anschlag aufs World Trade Center lieferte Struck dem Kanzler in einem wichtigen Bereich Stabilität – im Austausch gegen Respekt. Diese Konstellation verschaffte Struck jahrelang eine ganz eigene Machtposition, tragfähig genug für den Alltag. Das war ihm wichtig, da er, wie Struck in kleiner Runde gestand, im Grunde seines Herzens nie auf Schröders charakterliche Integrität vertrauen mochte.

Auch Pistorius wird jetzt von der Position eines Retters in der Not profitieren können. Ihn wird Scholz, egal welche Konflikte sich künftig ergeben sollten, nicht so schnell wieder vom Platz schicken können.

Im Ministerium selbst muss Pistorius für einen Neustart sorgen, auch personell. Das Haus ist berüchtigt für seine Widerstandskraft gegen Neuerungen aller Art. Rühe formulierte es in kleinem Kreis einmal so: „Wenn diese Leute einem einen Vortrag halten, muss man in der Lage sein, 45 Minuten lang durch sie hindurchzusehen und ihnen am Ende zu sagen: Alles klar – aber wir machen das jetzt anders.“

3. Dienen und Mensch bleiben

Über seine Zeit als Austauschschüler in Großbritannien sagte Rühe einmal in einem Interview: „Ich war der einzige Ausländer dort unter lauter englischen Jungs, so war das damals noch, und ich habe nicht nur Englisch gelernt, sondern auch Rugby. Beides hat mir in der Politik geholfen, wobei Rugby nicht bedeutet, anderen Schmerzen zuzufügen, sondern Schmerzen ertragen zu können in dieser harten Auseinandersetzung.“

Rühes Rugby-Thesen mögen auf den ersten Blick ein bisschen seltsam erscheinen, haben aber viel für sich. Ein Verteidigungsminister muss auch einstecken können, er muss den Kopf hinhalten für alles, was schief geht in einem Ressort, dem eine sechsstellige Zahl von Menschen unterstellt ist.

Schillernde Selbstdarstellung: Der CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg, damals noch Bundeswirtschaftsminister, später Verteidigungsminister, posiert im März 2009 in New York auf dem Times Square. © Quelle: dpa

Von Soldaten und ihren Vorgesetzten auf allen Ebenen wird verlangt, dass sie dem Land dienen und dabei auch Härten aushalten. Diese Haltung muss auch der Minister verkörpern. Wer wie Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Verteidigungsminister von 2009 bis 2011) den Posten nutzen will zu schillernder Selbstdarstellung, ist auf dem falschen Weg und wird scheitern.

Rühe musste mit dem Makel leben, dass ihm ständig unterstellt wurde, er wolle Kanzler werden. Das war nicht völlig aus der Luft gegriffen und wurde tatsächlich zu einem Störfaktor im Job. Bei Pistorius sind in dieser Hinsicht die Aussichten besser. Der 62-Jährige muss nichts mehr werden, für ihn ist der neue Job die Krönung seines politischen Lebenslaufs. Wenn er sich in den kommenden Monaten und Jahren voll und ganz darauf konzentrierte, Deutschland zu dienen und eng an der Truppe zu bleiben, in guten wie in schlechten Zeiten, wäre das ideal: für die Bundeswehr und für Deutschland insgesamt.

Ideal ist es, wenn ein Verteidigungsminister trotz allen Hierarchiedenkens und trotz aller Sicherheitsmaßnahmen noch immer als normaler Mensch angesehen wird, von der Truppe ebenso wie von Wählerinnen und Wählern draußen im Land.

Struck ahnte gegen Ende seiner Dienstzeit, dass ihm das besser geglückt war als anderen. In einem Interview erzählte er stolz, wie er als Minister zu einem Spiel von Borussia Dortmund gefahren wurde, im dicken Auto, Blaulicht obendrauf: „Guck mal, die Bonzen“, hieß es dann natürlich. Da hab ich mein Gesicht und meinen Schal gezeigt. „Ach, hallo, Peter!“, hieß es dann.“

4. Die Außenpolitik mitbestimmen

Annalena Baerbock wird es nicht gern hören. Aber zu einem erfolgreichen Verteidigungsminister gehört es, dass er – ein Stück weit jedenfalls – die Außenpolitik mit beeinflusst. Struck hat dies getan, in dem er zum Beispiel auch in den düstersten Zeiten deutsch-amerikanischer Verspannungen immer noch einen guten Draht hielt zu Leuten wie seinem damaligen Amtskollegen „Don“ Rumsfeld.

Rühe ging noch viele Schritte weiter, er entwickelte komplette Konzepte. Die osteuropäischen Staaten hätten in den Neunziger Jahren nicht so schnell und so reibungslos in die Nato gefunden ohne das unermüdliche Engagement Rühes vor und hinter den Kulissen. Mal gab er seinem deutschen Amtskollegen Klaus Kinkel von der FDP einen Stups, mal auch der amerikanischen Seite, die das Thema zeitweise nicht als besonders dringend empfand.

Ein deutscher Verteidigungsminister darf an solchen Stellen durchaus die Initiative ergreifen und Dinge in Bewegung bringen. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine zeigt den Handlungsbedarf. Die in Sonntagsreden oft geforderte künftige europäische Sicherheitsarchitektur, die Europa mehr militärische Eigenständigkeit verschaffen muss, wird sich nicht von selbst ergeben.

5. Dem anderen Lager die Hand reichen

Verteidigungspolitik ist kein parteipolitisches Projekt. Mehr als auf jedem anderen Feld muss hier ein überparteilicher Konsens gesucht werden. Rühe und Struck haben das stets getan, von Anfang an und rund um die Uhr.

Unvergessen bleibt, wie Rühe in der jahrelangen Debatte um Auslandseinsätze bei SPD und Grünen Schritt für Schritt und mit großem Ernst immer mehr die Einsicht zu wecken vermochte, dass nicht nur das Ja, sondern auch das Nein zu Militäreinsätzen ethisch problematisch sein kann. Die Balkankriege brachten seinerzeit lange gepflegte pazifistische Grundhaltungen in Wanken.

Ebenso wie Struck erlaubte sich Rühe, auch Positionen jenseits der eigenen Parteilinie zu beziehen. Im Gegensatz zur Mehrheit von CDU und CSU warb Rühe für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Im Gegensatz zur Mehrheit von SPD und Grünen warb Struck für ein Festhalten an der Wehrpflicht. Ecken und Kanten dieser Art schadeten beiden nicht.

„Er ist der richtige Typ, mit Durchsetzungsvermögen und Herz“: Boris Pistorius, neuer Bundesminister der Verteidigung, bei seinem Dienstantritt am 19. Januar 2023 in Berlin. © Quelle: IMAGO/Jens Schicke

Bis heute gilt in der Union nicht zuletzt Strucks Umgang mit Fällen von Tod und Verwundung bei der Bundeswehr als vorbildlich. „Diesen steinigen Weg ging Peter Struck gemeinsam mit der Bundeswehr. Er führte sie – auch und vor allem in den schwersten Stunden“, sagte voll Hochachtung Thomas de Maizière (CDU, Verteidigungsminister von 2011 bis 2013) Ende Dezember 2012 bei der Trauerfeier für den verstorbenen Struck in Uelzen.

De Maizière war wie Pistorius viele Jahre lang Innenminister, für Angela Merkel hat er einst das Kanzleramt geleitet. Der CDU-Mann hat, Parteizugehörigkeit hin oder her, große Sympathie für alle Politiker in Bund und Ländern, die die ernsthafte Bereitschaft mitbringen, in schwierigen Situationen Verantwortung zu übernehmen. Deshalb machte de Maizière dieser Tage auch die Kritik vieler Unionspolitiker an Pistorius nicht mit, der nur „zweite Wahl“ sei.

Stattdessen gab de Maizière eine Erklärung ab, die so schnörkellos positiv ausfiel wie sonst nur die Stellungnahmen aus der SPD: „Ich halte Boris Pistorius für eine sehr gute Wahl. Er ist der richtige Typ, mit Durchsetzungsvermögen und Herz.“