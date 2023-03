Fünf Verletzte bei Demonstration gegen AfD-Landesparteitag

Mathe-Olympiade in Kiel: So klug knobeln kleine Köpfe

Zahlen, bitte: Sie haben Lust am Rechnen – rund 200 Dritt- und Viertklässler aus SH haben am Sonnabend ihren Spaß am Knobeln bei der 62. Mathematik-Olympiade an der Universität in Kiel gezeigt. Ein Lehrer gibt Tipps, wie Eltern im Alltag mehr Mathe unterbringen können.