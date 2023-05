Von der Ukraine entführt? „Putins Bluthund“ Kadyrow kauft angeblich Pferd vom Geheimdienst zurück

Die Redewendung „die Geschichte vom Pferd erzählen” hat sich im Sprachgebrauch eingebürgert, wenn jemand etwas Hanebüchenes behauptet. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow erzählte jüngst bei Telegram die Geschichte von seinem Pferd – und wie er sich das angeblich geklaute Tier vom ukrainischen Geheimdienst zurückgekauft hat. Das berichtet „euronews”.

Kadyrow, auch „Putins Bluthund” genannt, behauptet auf seinem Telegram-Kanal, dass er dem ukrainischen Geheimdienst 18.000 US-Dollar gezahlt habe, um im Gegenzug sein Pferd zurückzubekommen. Das Tier mit dem Namen Zazou war im März dieses Jahres aus einem Stall bei Prag verschwunden. Die tschechische Polizei hatte nach dem Pferd gesucht. Kadyrow behauptet, der ukrainische Geheimdienst habe den Diebstahl inszeniert. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen, Statements von offizieller Seite dazu gibt es nicht.

Im Rahmen der EU-Sanktionen 2014 beschlagnahmt

Das Pferd war als Teil von EU-Sanktionen gegen Kadyrow bereits im Jahr 2014 beschlagnahmt worden. Die Sanktionen wurden aufgrund von Russlands völkerrechtswidriger Annexion der ukrainischen Krimhalbinsel erlassen. Seit der Beschlagnahmung durfte das Tier nicht mehr bei Pferderennen an den Start gehen. Wie der britische „Guardian“ berichtet, zählte „Zazou” zu den besten Rennpferden der Welt. Die Gewinne, die Kadyrow damit erzielte, und andere Vermögenswerte wurden eingefroren. Kadyrow gilt als enger Vertrauter von Präsident Putin und ist einer der stärksten Befürworter des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Er verfügt über eigene Truppen, die von Beginn an am Krieg gegen die Ukraine beteiligt waren.

Zazou ist offenbar nicht das einzige Pferd, das Kadyrow besitzt: Laut „Guardian” gehören ihm mindestens 128 Rennpferde, mit denen er von 2014 bis 2018 mehr als eine Million US-Dollar an Preisgeldern erzielt hat. Die Angaben stammen aus dem Bericht 2018 der Nichtregierungsorganisation Organisation Transparency International, die ihren Schwerpunkt in der Bekämpfung von Korruption hat.

Kadyrow behauptet, er habe sein Pferd gegen die Zahlung von „Peanuts” zurückbekommen. Max Seddon, Moskauer Büroleiter der „Financial Times”, zeige auf Twitter ein Foto, das Kadyrow veröffentlicht hatte. Auf dem Bild sind Kadyrow und das Pferd zu sehen. Seddon merkt an, dass die Aufnahme wohl nicht gerade aktuell ist.

Zynismus und diktatorische Mittel

Mit einer zynischen Bemerkung beendet Kadyrow sein Statement bei Telegram: „Freunde, wenn ihr etwas aus Europa braucht, wendet euch an die ukrainischen Geheimdienste. Schnell, professionell, kostengünstig, unter Umgehung der Sanktionen.”

Kadyrow kam 2007 in Tschetschenien an die Macht. Auf Vorschlag des russischen Präsidenten Putin wurde Kadyrow vom Parlament zum Präsidenten gewählt. Menschenrechtsorganisationen protestierten aber, dass es in Tschetschenien schon lange keine freien und legitimen Wahlen mehr gibt. Kadyrow gilt als brutaler Machthaber, der zu diktatorischen Mitteln greift. So verschwanden in der Vergangenheit häufig Kritikerinnen und Kritiker oder wurden Opfer von Morden. Dem 46-Jährigen werden unter anderem Menschenrechtsverletzungen und Korruption vorgeworfen. In Putins Krieg gegen die Ukraine tat sich Kadyrow zuletzt mit seiner großspurigen Ansage hervor, dass Männer seiner Truppe in der schwer umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut die Stellungen der Wagner-Söldner übernehmen könnten.

