Für die Verteidigung opfern die Dänen einen Feiertag

Zur Finanzierung höherer Verteidigungsausgaben hat das dänische Parlament die Abschaffung eines Feiertags im Frühjahr beschlossen. Die Abgeordneten im Folketing nahmen am Dienstag mit 95 zu 68 Stimmen den Entwurf der Regierung zur Streichung des Store Bededag oder Großen Gebetstags an, der auf den vierten Freitag nach Ostern fällt. Kritik an der Entscheidung kam von der Opposition, den Gewerkschaften und den Bischöfen des Landes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Einsparungen durch die Abschaffung des Feiertags werden auf rund 3 Milliarden Kronen (rund 402 Millionen Euro) pro Jahr geschätzt. Die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und Gemäßigten versucht, das Nato-Ziel zu erreichen, bis 2030 zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben, auch als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine.

Haltet den Dieb. Die Regierung befiehlt den Menschen, einen Tag länger zu arbeiten. Karsten Hønge, Sozialistischer Abgeordneter

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Opposition links und rechts der Mitte missbilligte die Entscheidung mit scharfen Worten. Ihre Vertreter bezeichneten das Vorhaben als töricht und völlig falsch, konnten sich aber auf ein Referendum zu dem Thema nicht einigen. In Dänemark können 60 Abgeordnete eine Volksabstimmung fordern.

„Haltet den Dieb“, sagte Karsten Hønge, ein Mitglied der Sozialistischen Volkspartei, während der dreistündigen Parlamentsdebatte. „Die Regierung befiehlt den Menschen, einen Tag länger zu arbeiten.“

Erschwerte Tarifverhandlungen?

Mehrere Abgeordnete äußerten die Befürchtung, dass die Abschaffung des Feiertags die Tarifverhandlungen in diesem Jahr erschweren könnte. In Dänemark hält sich die Regierung traditionell aus diesen Angelegenheiten heraus. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Dänemark haben derzeit bis zu elf Feiertage; in Jahren, in denen Weihnachten und Neujahr auf Wochenenden fallen, ist die Zahl geringer.

Der Store Bededag wurde vor mehr als 300 Jahren durch die Zusammenlegung mehrerer kleinerer Feiertage von einem dänischen Bischof eingeführt. Seine Streichung löste eine heftige Gegenreaktion aus, obwohl in Dänemark weniger als drei Prozent der sechs Millionen Einwohner regelmäßig in die Kirche gehen.

Die Gewerkschaften starteten eine Online-Petition, die fast 500 000 Unterschriften sammelte. Die zehn lutherischen Bischöfe sprachen von einem Vertrauensbruch. Die Regierung verfügt über 89 Sitze im Parlament und wird von vier Abgeordneten unterstützt, die die halbunabhängigen dänischen Gebiete Grönland und Färöer vertreten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/AP