Sahintepe/Büyüknacar. Die Dörfer Sahintepe und Büyüknacar liegen nur acht Kilometer Luftlinie voneinander entfernt in der südosttürkischen Provinz Kahramanmaras. Beide Ortschaften, die durch eine Straße verbunden sind, wurden beim Erdbeben vor gut drei Monaten weitgehend zerstört. In Sahintepe beklagen die Menschen, die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan habe ihnen so gut wie gar nicht geholfen. In Büyüknacar sind die Bewohner dagegen voll des Lobes für Erdogan – zwar seien ihre Häuser noch nicht wieder aufgebaut, sagen sie, ansonsten fehle es ihnen aber an nichts.

Vor der Wahl an diesem Sonntag sind nicht nur die Menschen in Sahintepe fest davon überzeugt, den Grund für die Ungleichbehandlung zu kennen: das Stimmverhalten.

Und nur Dörfer, die für die AKP stimmen, bekommen Hilfe. Hüseyin, Bewohner von Sahintepe

Büyüknacar ist ein sunnitisch-türkisches Dorf und eine Hochburg der AKP. Die Menschen in Sahintepe sind alevitische Kurden, sie gehören also sowohl einer religiösen als auch einer ethnischen Minderheit an. „Hier gehen alle Stimmen an die (Oppositionsparteien) HDP und CHP“, sagt Hüseyin, einer der Dorfbewohner, der wie alle Gesprächspartner in Sahintepe nur mit Vornamen zitiert werden möchte. „Und nur Dörfer, die für die AKP stimmen, bekommen Hilfe.“ Für den 50-Jährigen und seine Nachbarn, die sich immer wieder erregt ins Gespräch einschalten, ist eindeutig: „Die Regierung diskriminiert uns.“

Sahintepe liegt an einer Abzweigung der Straße von der nächstgrößeren Stadt Pazarcik nach Büyüknacar. Die Straße ist durchgehend asphaltiert, die Erdbebenschäden sind repariert. Der Weg, der nach Sahintepe bergauf abgeht, ist nur eine unbefestigte Piste. Hüseyins Nachbarin Ayse (52) erzählt, nach dem Beben habe sie Bagger auf dem Weg nach Büyüknacar an Sahintepe vorbeifahren sehen, während sie Hilferufe einer vierköpfigen Familie aus einer Ruine gehört habe. „Die Bagger haben nicht angehalten. Sie hätten die Menschen retten können.“ Auch ihre beiden Enkel hätten lebend geborgen werden können, wenn Hilfe gekommen wäre, meint sie. „Als wir sie ausgegraben haben, waren ihre Körper noch warm.“

Kaum Unterstützung bei der Bergung der Leichen

Die Menschen in Sahintepe beklagen, dass die Regierung sie nicht einmal bei der Bergung der Leichen unterstützt habe. „Während sie nach Büyüknacar mit Hubschraubern Zelte gebracht haben, lagen unsere Toten unter den Trümmern“, kritisiert Hüseyins Ehefrau Elif (50).

Hüseyin sagt, die Regierung habe in Sahintepe ein paar Zelte vorbeigebracht, aber längst nicht genug. Zwei-, dreimal seien Ärzte vom Roten Halbmond vorbeigekommen. Hilfe für das Dorf sei aus dem Ausland, vor allem aber von Kurden im Südosten der Türkei geliefert worden. Es mangele immer noch an fast allem, auch an Nahrungsmitteln – und vor allem an Wohncontainern. Einen einzigen Container habe der Bezirksgouverneur von der AKP abgeliefert, weil der aber einsturzgefährdet sei, könne ihn niemand nutzen.

Notunterkunft: Die Zelte in Sahintepe reichen nicht aus. © Quelle: Can Merey

Bis auf den Ortsvorsteher würden alle Dorfbewohner in Zelten schlafen, sagt Hüseyin. Entweder seien die Häuser eingestürzt oder so stark beschädigt, dass die Menschen Angst hätten, darin zu übernachten. Hüseyins Familie lebt zu elft in drei Zelten. In einem davon schauen gerade Kinder Fernsehen, der Strom kommt aus dem einsturzgefährdeten Haus der Familie auf dem Grundstück. Das Gerät steht auf einer Kommode in der Ecke. Auf dem Boden liegen Teppiche, darauf bunte Matten. An der Seite des Zelts sind für die Nacht Matratzen, Decken und Kissen gestapelt.

Im Nachbarzelt liegt Hüseyins Bruder Ismail (40), er war beim Beben im Haus gegenüber verschüttet und dann nach fünf Stunden von Dorfbewohnern lebendig geborgen worden. Die Mutter und eine Schwester starben. Ismails Beine wurden zertrümmert, er kann sich nicht allein aus dem Bett erheben. Zur Toilette muss er getragen werden, das Bad befindet sich im einsturzgefährdeten Haus seines Bruders. „Wir alle haben jedes Mal große Angst, wenn wir auf die Toilette gehen“, sagt Elif.

Schwer verletzt: Ismael wurde bei dem Beben verschüttet, und erst nach fünf Stunden konnte er gerettet werden. © Quelle: Can Merey

Hüseyin sagt, er könne nicht mehr arbeiten, weil er sich um die Pflege seines Bruders kümmern müsse. Die Operationen in einem privaten Krankenhaus kosteten viel Geld. Warum die Familie nicht in ein staatliches Krankenhaus gehe? „Im staatlichen Krankenhaus wollten sie mir beide Beine amputieren“, sagt Ismail. Hüseyin sagt, er habe alle möglichen staatlichen Stellen um einen Wohncontainer für seinen verletzten Bruder gebeten. „Ich habe bestimmt an 50 Türen geklopft. Niemand hat reagiert.“

Vom Zelt ins Containerdorf

Die Autofahrt nach Büyüknacar dauert etwas mehr als 20 Minuten, sie führt durch eine idyllische Hügellandschaft, vorbei an grünen Wiesen, rotem Mohn und weidenden Schafen. Im zentralen Dorf der Gemeinde leben zwischen 400 und 500 Menschen, etwas mehr als in Sahintepe. Am Ortseingang stehen die ersten 40 von 80 modernen Wohncontainern.

Erdogan schürt seit Jahren Ressentiments gegen ausländische Journalisten, entsprechend groß ist das Misstrauen seiner Unterstützer auch in Büyüknacar. Dorfbewohner Muhsin will erst einmal wissen, was die deutschen Medien eigentlich von Erdogan halten. Schließlich überwiegt aber sein Bedürfnis, vor dem Besucher aus Deutschland die Erfolge seines Präsidenten zu preisen – auch und gerade bei der Erdbebenhilfe.

Niemand in Büyüknacar lebe noch in einem Zelt, sagt der 40 Jahre alte Minibusfahrer. „Alle sind in Containern untergebracht.“ Seinen von der staatlichen Katastrophenschutzorganisation Afad gestellten Wohncontainer – in dem er mit seiner Ehefrau und zwei Kindern lebt – präsentiert er mit einigem Stolz. Verglichen mit Zelten sind die Unterkünfte mit fließendem Wasser und Strom fast schon luxuriös. Sie bieten ein Bad mit Toilette und Dusche, einen Schlafraum sowie ein Küchen- und Esszimmer, das standardmäßig mit einem Boiler für heißes Wasser und einer Spüle ausgestattet ist. Muhsin hat dort außerdem eine Waschmaschine und einen Herd aus eigenen Beständen installiert.

Ich bin sehr zufrieden damit, was die Regierung geleistet hat. Yasar, Bewohner von Büyüknacar

Yasar lebt ebenfalls in der Containersiedlung in Büyüknacar, der 50-Jährige sagt: „Erst hat uns die Regierung Zelte geschickt, nach einem Monat kamen dann die Container. Ich bin sehr zufrieden damit, was die Regierung geleistet hat.“ Muhsin rechnet fest damit, dass Erdogan am Sonntag auch deswegen für fünf weitere Jahre wiedergewählt werden wird. „Möge Gott den Staat segnen“, sagt er. Als der deutsche Reporter ihn vor seinem Container fotografieren möchte, bittet Muhsin darum, die türkische Flagge über dem Afad-Schild mit aufs Bild zu nehmen.

Die Dankbarkeit ist nachvollziehbar, wenn man hört, wie sehr sich die Regierung um Büyüknacar bemüht hat. „Wir haben hier genug Essen für ein Jahr, vielleicht auch für zwei“, sagt Muhsin – in Sahintepe sorgen die Menschen sich jetzt schon darum, ob sie im Winter ausreichend Nahrung haben werden. „Wir haben viel Hilfe mit Helikoptern bekommen“, sagt Muhsin und zeigt auf das Feld, wo die Maschinen gelandet seien. „Sie haben Zelte, Decken, Essen, einfach alles gebracht.“

Staatliche Diskriminierung reiche weit zurück

Halim Barin vom HDP-Krisenkoordinationszentrum in der Stadt Pazarcik sagt: „Es ist völlig klar, dass es zwischen sunnitisch-türkischen Dörfern und alevitisch-kurdischen Dörfern eine unglaubliche Diskriminierung gibt.“ Staatliche Diskriminierung von Kurden und besonders von alevitischen Kurden reiche in der Türkei weit zurück, in der Ungleichbehandlung nach dem Beben setze sie sich fort. Barin berichtet, dass die von der AKP kontrollierten Behörden in der Vergangenheit von seinem Zentrum organisierte Hilfsgüter beschlagnahmt und selber verteilt hätten – als angebliche Hilfe der Regierung.

Die politische Heimat von Adalet Kaya aus der südosttürkischen Stadt Diyarbakir ist eigentlich die prokurdische HDP. Weil die Partei ein von der AKP-Regierung angestrebtes Verbot befürchtet, kandidieren Kaya und die anderen HDP-Bewerber um einen Sitz bei der Parlamentswahl an diesem Sonntag für die verbündete Grün-Links-Partei (YSP). Auch Kaya kritisiert, dass die Regierung die AKP-Wähler bei der Erdbebenhilfe bevorzuge. „Sie helfen ihren Unterstützern und benachteiligen die anderen.“ Dabei habe die Regierung bei den Vorkehrungen vor dem Erdbeben und der Hilfe danach versagt. „Sie hat die Menschen dem Tod überlassen.“

Kriselnde Wirtschaft ist Thema Nummer eins

Wie sich das Erdbeben auf die Präsidenten- und Parlamentswahlen auswirken wird, ist unklar. In einer Umfrage liegt das Beben auf Platz vier der wichtigsten Probleme der Türkei, auf dem ersten Rang ist mit weitem Abstand die kriselnde Wirtschaft. Bei dem erwarteten knappen Wahlausgang zwischen Erdogan und seinem CHP-Herausforderer Kemal Kilicdaroglu könnte es aber auf jede Stimme ankommen. Die meisten AKP-Befürworter geben sich zumindest nach außen überzeugt, dass Erdogan für die Performance der Regierung nach dem Beben belohnt werden wird. Anhänger der Opposition sind sich dagegen sicher, dass die Wähler Erdogan genau deswegen abstrafen werden.

Die vom Erdbeben gezeichnete Stadt Islahiye ist ebenfalls eine Erdogan-Hochburg, AKP-Parlamentskandidatin Feray Yilmaz macht dort gerade Wahlkampf. Mit einem Tross an Anhängern besucht sie einen Friseursalon und einen Juwelierladen, zwischendurch sagt sie: „Der Staat hat hier seit dem ersten Tag geholfen, das hätte kein anderes Land geschafft.“ Die Aussage ist zweifelhaft, am dritten Tag nach dem Beben lief die staatliche Hilfe in Islahiye gerade erst an. Yilmaz aber ist sich sicher: „Die Menschen sagen, möge Gott die Regierung segnen, sie hat uns nicht alleingelassen.“

Fatma aus Islahiye hat in der Vergangenheit AKP gewählt, die 40-Jährige gehört zu den wenigen Menschen, die offen einräumen, dass sie ihre Stimme dieses Mal der Opposition geben werden. Fatma kommt mit ihrem kleinen Sohn und einer weiteren Frau gerade von einem der Zelte, in denen Hilfsgüter verteilt werden. Ihre Begleiterin warnt sie davor, mit dem ausländischen Reporter kritisch über die Regierung zu sprechen. „Ich habe keine Angst“, antwortet Fatma. „So viele Menschen sind gestorben. Bis zum dritten, vierten Tag hatten wir nicht einmal Essen.“ Die meisten Menschen in Islahiye würden zwar weiterhin für die AKP stimmen. „Aber ich werde sie dieses Mal nicht wählen. Weil ich unzufrieden mit ihrer Unterstützung bin.“

Mitarbeit: Omer Fidan