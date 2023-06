Für Prigoschin ist dieser Putsch ein Überlebenskampf

Falls es je ein Ereignis gab, welches das Fass zum Überlaufen brachte und das Verhältnis Jewgeni Prigoschins, des Chefs der Wagner-Gruppe, zum Kreml irreparabel beschädigte – dann war es das am 10. Juni vom russischen Verteidigungsministerium verkündete Ultimatum, bis 1. Juli 2023 alle russischen Privatarmeen dem Zentralkommando zu unterstellen. Verteidigungsminister Sergej Schoigu holte damit zum entschiedenen Schlag gegen seinen größten Kritiker und Intimfeind Prigoschin aus – mit Folgen, wie die aktuellen Ereignisse zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Für Prigoschin, Chef und Finanzier der Wagner-Gruppe, der die oberste Armeeführung und vor allem Verteidigungsminister Schoigu sowie den Generalstabschef Waleri Gerassimow der Intrige und des Verrats bezichtigte, wurde dieses Ultimatum zu einer tödlichen Bedrohung, denn die schätzungsweise 50.000 Söldner der Privatarmee waren seine (Über-)Lebensversicherung, andere Quellen sprechen von derzeit etwa 25.000 Wagner-Kämpfern unter Waffen.

Dass es auf eine Konfrontation hinauslief, zeichnete sich bereits am Freitag ab, als Prigoschin über seinen Telegram-Kanal zum „Marsch der Gerechtigkeit“ gegen die Armeeführung aufrief. Vorausgegangen waren eine Art Abrechnung mit der Kremlpropaganda: Die Gründe für die „Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland bezeichnet wird? Eine Lüge. Die ukrainischen Vorstöße? Plötzlich doch erfolgreich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auslöser für Prigoschins Abrechnung soll ein Angriff der russischen Militärführung auf eine Gruppe Wagner-Söldner gewesen sein. Dabei sei eine „sehr große“ Zahl ums Leben gekommen. Der Schuldige aus Prigoschins Sicht war schnell gefunden: Verteidigungsminister Schoigu. Auftakt für seinen Marsch auf die strategisch wichtige Stadt Rostow am Don im Süden Russlands.

Dabei schien Prigoschin seit dem Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 eine Carte blanche in Putins Machtkartell zu besitzen – ohne dass er einen Titel besitzt oder offiziellen Posten bekleidet, was viel mit den globalen Verdiensten des umtriebigen Geschäftsmannes für Putins Expansionspläne zu tun hatte.

Nach Recherchen der „Financial Times“ (FT) und anderer Medien und Organisationen erwirtschaftet Prigoschins Firmennetzwerk Hunderte Millionen Dollar. Allein 2021, also im letzten Jahr vor dem Krieg, sollen es mehr als 250 Millionen Dollar gewesen sein – aus Geschäften mit Öl, Diamanten, Gold und anderen Rohstoffen stammend.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehrere Millionen für „Sicherheitsdienstleistungen“ im Sudan

Wie Prigoschin dabei vorgeht, zeichnet die „FT“ am Beispiel Sudan nach: Als die Macht des dortigen Herrschers und international gesuchten Kriegsverbrechers Omar al-Baschir 2018 zu bröckeln begann, suchte das Regime Rückhalt in Moskau.

Der Kreml schickte neben Militärberatern auch die ersten Wagner-Söldner, um Sudans Militär im Kampf gegen Aufständische zu unterstützen. Zeitgleich kamen Vertreter eines Unternehmens namens M Invest. Diese von Prigoschin kontrollierte Holding schloss einen Vertrag mit einer der sudanesischen Militärführung zuzurechnenden Firma im Umfang von mehreren Millionen Dollar im Jahr – für nicht näher bezeichnete „Sicherheitsdienstleistungen“.

Mastermind der russischen Desinformation

Bekannt wurde Prigoschin im Westen zunächst, weil er sich als Mastermind der russischen Desinformation einen Namen machte. Der Putin-Vertraute aus St. Petersburg, der einst mit einem Cateringunternehmen begann und in dessen Restaurant offenbar auch Putin verkehrte, gründete im Frühjahr 2014 die Federal News Agency, kurz FAN.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mithilfe einer eigenen Medienholding kontrolliert die FAN zahlreiche Nachrichtenseiten im Internet, regionale wie überregionale. Als im Westen noch breite gesellschaftliche Schichten Russland als Partner sahen, startete FAN im großen Stil und sehr erfolgreich einen hybriden Informationskrieg, der bis heute anhält. Prigoschins Söldner in diesem Informationskrieg waren Trolle, Social Bots und Fakeaccounts. Ihre Schlachtfelder waren die Wahlen in den USA 2016, die Abstimmung über den Brexit im selben Jahr, die Wahl in Frankreich 2017.

Der Krieg gegen die Ukraine hat alles verändert: Prigoschin, der Schattenmann, suchte erstmals im Sommer 2022 das Licht der Öffentlichkeit, mischte sich in Debatten ein, attackierte offen die russische Militärführung, unterstützt von rechten Nationalisten und Militärbloggern.

Prigoschins Aufstieg und seine jetzige Maßlosigkeit erinnern mich an das Gedicht vom Zauberlehrling, der die Geister rief, die ihm erst halfen, die er dann aber nicht mehr loswurde. Hans-Lothar Domröse, Militärexperte und ehemaliger Heeresgeneral

„Es ist deutlich zu beobachten, dass Prigoschin in immer kürzen Abständen von offiziellen Stellen zurechtgewiesen wird“, sagt der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ganz offensichtlich waren die Aktivitäten der Wagner-Gruppe in den letzten Jahren für den Kreml sehr nützlich. Sie hat politische und militärische Aufgaben übernommen, für die kein reguläres Militär in Betracht kam – ob im Sudan, in Syrien, Zentralafrika oder Mali“, so Mangott.

„Doch jetzt hat Prigoschin offenbar den Bogen überspannt, indem immer wieder die militärischen Oberbefehlshaber attackiert und sich zum Herr über den Sieg oder die Niederlage Russlands erhebt, indem er mit dem Abzug seiner Söldner und dem Zusammenbrechen der ganzen Front droht“, sagte der Russland-Experte von der Universität Innsbruck bereits vor Beginn der Revolte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Prigoschins Aufstieg und seine jetzige Maßlosigkeit erinnern mich an das Gedicht vom Zauberlehrling, der die Geister rief, die ihm erst halfen, die er dann aber nicht mehr loswurde“, sagt auch der frühere Heeresgeneral Hans-Lothar Domröse dem RND mit Blick auf den Kreml.