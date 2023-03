﻿Hooligans ziehen für Russland in den Krieg: Wenn Neonazis zu Entnazifizierern werden

Moskau. Einst bekämpften sie ihre Feinde mit Fäusten und Fußtritten, jetzt tun sie das mit der Waffe in der Hand. Die russischen Fußball-Hooligans der neo-nazistischen Gruppierung „Española“ beteiligten sich jahrelang an Straßenschlachten, Ausschreitungen und Schlägereien, um ihren Lieblings-Fußballverein gegenüber gegnerischen Fans so handfest wie möglich zu verteidigen. Doch was der Fanklub Ende Februar 2023 bekannt gab, hat eine ganz andere Dimension der Gewaltbereitschaft: Die Truppe nennt sich nun „Private Military Company (PMC) Española“ und greift als solche auf Seiten Russlands in das Kampfgeschehen in der Ukraine ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

Wie kann es dazu kommen, dass aus Fußballfans Söldner werden, die auf dem Schlachtfeld ihren eigenen Tod riskieren? Eine auf der Hand liegende Erklärung gibt es dafür nicht. Denn der Feldzug gegen die Ukraine hat die russische Gesellschaft kaum militarisiert – die Begeisterung über den Krieg gegen das Brudervolk hält sich in Grenzen. Als der Kreml im vergangenen Herbst eine Teilmobilisierung anordnete, stürzten sich junge Männer nicht gerade mit Euphorie in den Kampf, viele von ihnen flohen vielmehr aus dem Land, um der Rekrutierung zu entgehen. Ein Großteil der Russinnen und Russen denkt vielleicht, dass der Waffengang gegen die Ukraine irgendwie notwendig ist, er hofft insgeheim aber auch auf ein baldiges Ende der Kampfhandlungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, galt das sogar für die Mitglieder des Fanclubs. Españolas Politkommissar, Kampfname: „Kreuz“, erläuterte gegenüber dem unabhängigen russischen Online-Portal „Tscherta“, dass die fußballnahe Community Russlands die Aktionen des Kremls nach dem 24. Februar 2022 „wenn nicht mit Feindseligkeit dann doch auch nicht mit großem Einverständnis“ verfolgt habe.

Zuvor dagegen, jetzt schnell dafür

Besonders irritiert seien die Fußballfans darüber gewesen, erinnert sich „Kreuz“, dass die russische Propaganda keine vernünftigen Begründungen vorgebracht, die hohen Opferzahlen auf russischer Seite unterschlagen und laufend triumphale Siege ausgerufen habe, die es nicht gab.

Aber die darauffolgende weltweite antirussische Gegenagitation habe die Wahrnehmung des Krieges bei den Hooligans verändert und sie davon überzeugt, dass die russische Zivilisation als Ganzes, nicht nur der Staat, auf dem Spiel steht: „Aus allen Ecken der Welt ertönte: ‚Russe verrecke!‘, verdeutlicht „Kreuz“. „Das hat bei den Leuten hier die Reaktion ausgelöst: ‚Nein, irgendwie ist es andersherum besser. Bei dem Krieg ging es für sie nicht mehr um die Regierung, nicht um das System an sich, sondern um das Vaterland, um das Leben und die Zukunft der eigenen Kinder, um ihr Land und ihre Teilhabe daran. Und selbst diejenigen, die zuvor ‚dagegen‘ waren, wenn es um kriegerische Auseinandersetzungen ging, waren nun schnell ‚dafür‘“.

Lebenslang traumatisiert? Welche Folgen die Verschleppung nach Russland für ukrainische Kinder hat Sie verlieren ihre Eltern, ihre Heimat und schließlich ihre Identität – die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland erfüllt laut UN die Kriterien eines Kriegs­verbrechens. Welche psychischen Folgen diese Deportation für die Kinder haben könnte, erklärt eine Expertin. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Wjatscheslaw Subbotin, der vom Hooligan zum Kämpfer der „PMC Española“ in der Ostukraine wurde, drückt es so aus: „Ich bin ein russischer Nationalist und schäme mich nicht dafür. Nationalismus besteht aus der Liebe zur eigenen Nation, zum eigenen Land, das ist ein wunderbares Gefühl“, sagt der 36-Jährige. „Deshalb betrachte ich den Kampf gegen die Russophobie, die im Westen und in der Ukraine mit Hilfe des Westens gedeiht als mein persönliches Hauptanliegen bei der gegenwärtigen ‚Spezialoperation‘“ (offizieller Begriff des Kremls für den Krieg in der Ukraine, Anm. d. Red.).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stadion – ein Stück Freiheit, um negative Energie loszuwerden

An der Figur Subbotins lässt sich die über Jahrzehnte hinweg andauernde Radikalisierung der russischen Fußball-Fanszene gut veranschaulichen. Vor dem Krieg arbeitete der athletische Mann mit den kurzgeschorenen Haaren als Regionalleiter einer Firma, die die ingenieurtechnischen Systeme von Handelsketten wartete. Sein Hauptkunde war der schwedische Textilfilialist H&M.

Doch hinter dieser bürgerlichen Fassade steckte ein Kerl mit ganz bestimmten Vorstellungen von Männlichkeit: In seiner Jugend, sagt er, sei er „sehr besorgt“ gewesen, dass zu seinen Lebzeiten kein globaler militärischer Konflikt ausbrechen würde und dass er deswegen nicht in der Lage sein werde, sich als Mann zu beweisen, der „all seine besten Qualitäten demonstrieren kann“.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Die Fanbewegung mit ihren Krawallen und Prügeleien war 16 Jahre lang sein Ersatz. „Es war ein unglaubliches Kapitel meines Lebens“, erinnert sich Subbotin. „Das Stadion war immer ein Stück Freiheit für junge Leute, die dort hinkommen und die angesammelte negative Energie loswerden konnten.“

Rot-blaues Banner, Totenkopf, Keltenkreuz

In dem nach außen hin zivil wirkenden Mann, der heute seinen ganzen Körper mit neo-nazistischen Symbolen über ein gerundetes Hakenkreuz über das Eiserne Kreuz bis hin zu einem Spinnennetz tätowiert hat, schlummerte also das Selbstverständnis eines Machismos, für den das Ausleben dieser Seite seiner Persönlichkeit der wichtigste Lebensinhalt war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit steht Subbotin stellvertretend für viele Angehörige der Fußball-Fanszene in Russland, die sich in der Sowjetunion in den 1970er Jahren bildete, als Anhänger des Sports begannen, zu Auswärtsspielen ihrer Mannschaften zu reisen. Doch die neue Subkultur zog schnell die Aufmerksamkeit des Geheimdienstes KGB auf sich. „Es war unmöglich, offen Fanklubs zu gründen“, sagt Aleksandr Werchowskij, Direktor der unabhängigen Moskauer Denkfabrik Sowa Center.

Doch das änderte sich in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre. Als erste große „Firmen“ (wie die Fanklubs in der Szene genannt werden) traten die „Red-Blue Warriors (RBW)“ von ZSKA Moskau und die Flint‘s Crew von Spartak Moskau in Erscheinung. Markenzeichen von RBW war zunächst ein rot-blaues Banner, dem später der Totenkopf der dritten SS-Panzerdivision hinzugefügt wurde, umrahmt vom neo-nazistischen Symbol „Keltenkreuz“.

Natürliches Reservoir für rechtsextreme Gruppen

Damit kamen die rechtsextremen und nationalistischen Auffassungen zum Ausdruck, die bei russischen Fußballfans zunehmend um sich griffen. Werchowskij ist allerdings die Feststellung wichtig, dass die Fanbewegung ursprünglich nicht ideologisch geprägt war: „Tatsächlich haben sich bei der Politisierung der Fußballfan-Szene ultrarechte Ideen gegenüber allen anderen Gesinnungen durchgesetzt“, sagt der Sowa-Direktor. „Aber ursprünglich konnte man unter den Fans auf viele Weltanschauungen treffen. Für sie war die Fan-Identität wichtiger als die politische“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das beobachtete auch das unabhängige russische Polit-Magazin „The New Times“, das noch 2011 schrieb, dass die Tribünen in den Stadien nicht nur von „rechten“ Fans okkupiert waren, sondern auch von „linken“ antifaschistischen Anhängern, die sich ihnen entgegenstellten.

Auch Nikolai Mitrochin, Historiker bei der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, ist der Meinung, dass sich junge Menschen der Fanbewegung in erster Linie anschlossen, um ihre Gewaltbereitschaft ausleben zu können – weniger wegen irgendeiner politischen Überzeugung.

Allerdings, so Werchowskij, machten die Gewaltbereitschaft der Fans und ihre Fremdenfeindlichkeit die Bewegung zu einem „natürlichen Reservoir“, aus dem rechtsextreme Gruppen ihre Anhänger rekrutieren konnten.

Gewalttaten gegen Menschen mit „nicht-slawischem“ Aussehen

So ist es zu erklären, dass Spartak-Fans anfingen, offen die Parole „White power!“ zu skandieren, und es im Kultsong „Fight Club“ der fußballnahen Punkrock-Band „Clockwork Times“ heißt: „Das ist unser Fight Club. Sie respektieren die Weißen dort, sie hassen die Chatschis (Schimpfwort für Menschen aus dem Kaukasus und Zentralasien, Anm. d. Red.).“

Mit der politischen Radikalisierung kam es in den Nullerjahren zunehmend zu Gewalttaten von Fußball-Fans gegen Menschen mit „nicht-slawischem“ Aussehen. Nach einem Spiel zwischen Zenit Sankt Petersburg und Rotor Wolgograd attackierte eine Gruppe von Fans im März 2004 drei Syrer in der Sankt Petersburger Metro-Station Newski-Prospekt. Der 22-jährige syrische Student Abdul Kadir Badawi wurde im Gerangel auf die Gleise gestoßen und vom einfahrenden Zug erfasst. Er starb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Täter, der 21-jährige Fan Walentin Bulanow, wurde zwar wegen Mordes verurteilt, doch ansonsten schritt die Staatsmacht gegen die immer größere Gewaltbereitschaft der Fußball-Fans kaum ein. Vielmehr versuchte der Staat, die Fans zu zahmen Patrioten umzuerziehen und als Kampftruppe gegen politisch oppositionelle Demonstranten auf die Straßen zu bringen.

Staat lanciert Fanverband

Das erklärt, warum im Jahr 2007 auf Initiative des Russischen Fußballverbands (RFS) der Allrussische Verband der Fans (WOB) ins Leben gerufen wurde, der unter anderem von Aleksandr Schprygin mitbegründet wurde. Dem Fan von Dynamo Moskau wird Rechtsextremismus nachgesagt und es existieren Fotos von ihm, auf denen er den Hitlergruß zeigt.

2018 erklärte Schprygin in einem Interview mit dem „Guardian“ unverblümt, dass die Organisation im Auftrag des Inlandsgeheimdienstes FSB gegründet wurde.

Jahrelang erwies sich das für die Fanvereinigung als sehr lukrativ. Der WOB konnte sich vor einträglichen Geschäftsangeboten russischer Staatsunternehmen wie der Aeroflot oder den Russischen Eisenbahnen kaum retten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Techtelmechtel mit dem Staat endete allerdings abrupt, als es 2016 während der Europameisterschaft in Frankreich zu einer Massenschlägerei zwischen russischen und britischen Fans in Marseille kam, bei der 35 Menschen verletzt wurden. Schprygin war persönlich an dieser Eruption der Gewalt beteiligt – er wurde deswegen sogar aus Frankreich abgeschoben.

„Ich bete jede Nacht, dass wir überleben“ Die Ukraine hat im November die Befreiung Chersons gefeiert. Doch die Stadt ist immer noch im Würgegriff der Russen, die sie vom anderen Dniproufer aus beschießen. Immer mehr Menschen fliehen. Wer noch dort ist, berichtet von russischen Kriegsverbrechen – und betet. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Die vier Gruppierungen der russischen Fußball-Fankultur

Danach hatten die russischen Behörden die Nase voll vom WOB. Sie durchsuchten die Büroräume des Fanverbands und schlossen ihn aus dem RFS aus.

Der „Guardian“ begründete die Maßnahmen damals damit, dass dem Kreml nach der Schlägerei in Marseille klargeworden sei, dass dieselben Leute Russland in Verlegenheit bringen könnten, wenn es bei der Heim-WM 2018 zu massiver Gewalt käme.

Dem baute die Staatsmacht vor, indem sie 2017 eine „Fan ID“ einführte, die es aktenkundigen Gewalttätern unmöglich machte, noch ins Stadion zu kommen. Das offene Ausstellen von neonazistischen Symbolen wurde zudem unter Strafe gestellt. Den Fans gefiel das alles gar nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am liebsten hätte die russische Regierung wohl nur noch mit jenen friedlichen Anhängern zu tun gehabt, die Forscherinnen der Moskauer „Higher School of Economics“ 2020 in einer Studie als eine der vier bestehenden Gruppierungen der russischen Fußball-Fankultur identifiziert haben. Doch neben diesen normalen Fans („Kusmitschi“ genannt) erfassten die zwei Autorinnen der Studie auch die berüchtigten „Okolofutbolschtschiki“ (sogenannte „fußballnahe Fans, die als die aktivste und aggressivste Formation gelten), die „Ultras“ (ebenfalls aggressiv, aber eher in Bezug auf Pyrotechnik und Demonstrationen im Stadion selbst) und die „Hooligans“ (deren Schlägereien sich in der Regel auf Stadien und Bars beschränken).

Sie wollen „echt“ männlich sein

Historiker Mitrochin glaubt, dass es dem russischen Staat nicht gelungen ist, die Fans vollständig zu bändigen: „Doch mit dem Krieg stellt sich die Angelegenheit für alle Beteiligten plötzlich ganz anders dar“, meint der Experte: „Sowohl in Russland als auch in der Ukraine und in anderen Staaten gibt es bestimmte junge Männer, die etwas zuwege bringen wollen, das in ihrem Verständnis „echt“, männlich ist. Zum Beispiel: tatsächlich kämpfen. Und plötzlich bestand die Gelegenheit, sich zu zeigen, wofür es dann auch noch viel Geld gibt“, sagt Mitrochin.

Und die Strukturen dafür wurden trotz aller Differenzen, die sich zwischen der russischen Fußball-Fanszene und dem Staat auftaten, vor Jahren schon geschaffen: In Stanislaw Orlow (Kampfname: „Der Spanier“), dem militärischen Anführer der PMC Española, vereinigen sich Fußball-Fan und Soldat in einer Person von der Sorte, die der Kreml sicher gerne sieht: Der 42-Jährige ist nicht nur ZSKA-Fan und Mitglied der „Red-Blue Warriors“, sondern blickt auch auf eine lange militärische Karriere zurück. In einem Interview mit dem Youtube-Kanal „FanZona“ gab er 2012 an, schon am Tschetschenien-Krieg 1999 beteiligt gewesen zu sein. Nach einem Bericht der Boulevard-Zeitung „Moskowski Komsomolez“ war „Der Spanier“ auch dabei, als Russland 2014 die Krim annektierte und im selben Jahr die strategisch wichtigen Donbass-Städte Debalzewe und Horliwka in blutigen Schlachten eroberte.

Das ukrainische Online-Portal „Peacemaker-Center“ führt Orlow außerdem als Söldner des „Rats der Freiwilligen im Donbass (SDD)“, einem Kämpferverband, den der frühere sogenannte „Kreml-Chefideologe“ Wladislaw Surkow schon 2015 mitgegründet haben soll – zu einer Zeit also, als Moskau stets behauptete, keine Verbindungen zu den Separatisten in der Ostukraine zu unterhalten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Putin kündigt an: Russland stationiert Atomwaffen in Belarus Russlands Präsident Wladimir Putin kündigt Verlegung von Atomwaffen nach Belarus an. © Quelle: dpa

„Ich kämpfe einfach, um zu kämpfen“

Eine ganz ähnliche Situation ergibt sich allerdings auch auf ukrainischer Seite. Im Jahr 2014, so erinnert sich Mitrochin, sei die ukrainische Fan-Bewegung schnell mobilisiert worden, sei in den Krieg gezogen und zu einer besonders schlagkräftigen Einheit der Armee geworden, vor allem des (damals noch) freiwilligen Asow-Bataillons.

„Im Großen und Ganzen handelt es sich bei den Kämpfern auf beiden Seiten größtenteils um Neonazis - rechtsextreme junge Männer, die sich bis 2014 in gegenseitiger Zuneigung verbunden waren“, verdeutlicht der Historiker. „Das ist ein soziokulturelles Umfeld. Was ist der große Unterschied zwischen Spartak Moskau und Dynamo Kiew?“ Aber jetzt kämen russische Neonazis plötzlich daher, um andere nach Lesart des Kremls zu entnazifizieren – welche Ironie. „Wie sagte Porthos in ‚Die drei Musketiere‘? ‚“Ich kämpfe einfach, um zu kämpfen‘“.