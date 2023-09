Japanischer Ministerpräsident will nukleare Abrüstung wieder aufleben lassen

New York. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida will eine Führungsrolle bei der Wiederaufnahme des Bemühens um nukleare Abrüstung übernehmen. Als Abgeordneter, der Hiroshima repräsentiere, sei die nukleare Abrüstung sein Lebensthema, sagte Kishida am Dienstagabend (Ortszeit) in einer Rede bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die USA hatten am 6. und am 9. August 1945 Atombomben auf die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki abgeworfen. Es handelt sich um die bislang einzigen Einsätze von Atomwaffen in einem Krieg.

Er wolle das Bemühen um Abrüstung wieder auf den Weg bringen, erklärte Kishida und stellte in Aussicht, atomar bewaffnete Staaten in einen Austausch mit nicht nuklear bewaffneten Staaten zu bringen. Zudem schlug er die Wiederaufnahme der Diskussion über den Vertrag zum Verbot der Produktion von waffenfähigem Material (FMCT) von 1993 vor. Der Vertrag schaffte es nie auf die Verhandlungsebene bei den UN, ist aber weiterhin von hoher Bedeutung. Zuvor am Dienstag hatte Kishida gemeinsam mit Australien und den Philippinen Gespräche über den Vertrag geleitet – mit der Hoffnung, breite Unterstützung des sogenannten globalen Südens für das Anliegen zu finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kishida will Drohungen mit Atomwaffen entgegentreten

Kishida verurteilte auch russische Rechtsverstöße und rief dazu auf, Drohungen mit Atomwaffen entschiedener entgegenzutreten. Moskaus Nutzung des Vetorechts im UN-Sicherheitsrat verschlimmere die Spaltungen und Streitigkeiten. „Wir brauchen einen UN-Sicherheitsrat, der die heutige Welt widerspiegelt.“

RND/AP