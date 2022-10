„Kabel mutwillig durchtrennt“: Wissing informiert über Bahn-Sabotage

Am Samstagmorgen kam es in Deutschland zu großflächigen Ausfällen im Zugverkehr. Ein Sabotageakt soll dahinter stecken. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat nun mitgeteilt, dass Kabel an zwei Orten vorsätzlich zerstört wurden. Die Ermittlungen laufen.

Berlin. Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing ist eine Sabotage an mindestens zwei Orten in Deutschland der Grund für die Funkstörungen bei der Deutschen Bahn. „Wir wissen Stand jetzt, dass an zwei unterschiedlichen Standorten Kabel mutwillig durchtrennt wurden“, erklärte er am Samstag bei einer Pressekonferenz. Sie seien eindeutig vorsätzlich zerstört worden. Die Bundespolizei ermittle. Zum möglichen Motiv machte Wissing keine Angaben. „Die Hintergründe dieser Tat sind derzeit noch nicht weiter bekannt.“

Zuvor hatte bereits die Bahn verkündet, dass die großflächigen Ausfälle im Zugverkehr in Norddeutschland auf Sabotage zurückgehen. „Aufgrund von Sabotage an Kabeln, die für den Zugverkehr unverzichtbar sind, musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr im Norden heute Vormittag für knapp drei Stunden einstellen“, sagte eine Sprecherin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die zuständigen Sicherheitsbehörden hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Vormittag teilte die Bahn mit, die heftigen Probleme in Norddeutschland seien auf eine Störung des digitalen Zugfunks GSM-R (Global System for Mobile Communications - Rail) zurückzuführen gewesen. Eine Bahn-Sprecherin hatte dazu gesagt: „Er dient der Kommunikation zwischen den Leitstellen, die den Zugverkehr steuern, und den Zügen und ist damit unverzichtbarer Bestandteil für den reibungslosen Zugverkehr.“

Ausfall des Zugfunksystems: Kein Schienenverkehr im Raum Norddeutschland Reisende in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein kamen am Samstagmorgen nicht vom Fleck oder mussten auf Bus und Auto umsteigen. © Quelle: Reuters

Über Stunden ging am Vormittag nichts mehr auf den meisten Schienen im Norden: Viele Reisenden strandeten an den Bahnhöfen. Betroffen waren der Fern- und teils auch der Regionalverkehr der Deutschen Bahn in weiten Teilen Norddeutschlands. Im Laufe des Vormittags meldete die Bahn dann, dass die Störung behoben sei, es aber weiter zu Beeinträchtigungen kommen könne.

