„Kein Spieler hat mich bisher so beeindruckt“: Ukrainischer Torhüter gewinnt U17-Meisterschaft mit Armina Bielefeld

Seit einem Jahr in Deutschland

Er ist erst 15 Jahre alt und hat etwas wirklich Bewundernswertes geschafft: Als Artem Zaloha kurz nach Kriegsbeginn aus der Ukraine flüchtete und nach Nordrhein-Westfalen kam, sprach er kein Wort Deutsch. Jetzt – nur ein Jahr später – hat er mit der U17-Mannschaft von Arminia Bielefeld die deutsche Fußball-Meisterschaft gewonnen. Sein ehemaliger Trainer Paul Neu vom Bielefelder Fußballverein VfL Theesen gratuliert Artem auf Twitter und erzählt dessen Geschichte.

Artem habe anfangs keinen Ton gesagt, keine Miene verzogen, schreibt Neu, „aber hielt jeden Ball, der aufs Tor kam“. Noch nie habe ihn ein Spieler so beeindruckt wie der Junge aus der Ukraine. Dieser habe nach Kriegsbeginn „viel durchmachen“ müssen, sich aber direkt darum bemüht, sich in Theesen zu integrieren und ein Teil des Fußballteams zu werden. Schon nach einer Woche habe Artem die Namen aller Spieler gekannt und erste Worte Deutsch gesprochen, so der U16-Trainer.

Im Mai 2022 habe Artem sein erstes Pflichtspiel als Keeper für den VfL Theesen gemacht, wurde schließlich Stammtorwart der U16 und spielte in Westfalenliga, Bezirksliga und Bundesliga. Egal ob im Training oder bei Spielen – laut Neu war der Junge immer hundertprozentig bei der Sache. „Er ist ein Mentalitätsmonster“, schreibt sein ehemaliger Trainer.

Schneller Aufstieg: Artem trainierte selbst jüngere Spieler

Dank seiner Leistungen trainierte Artem bald selbst jüngere Spieler und lernte immer besser Deutsch. Er stieg erst ins U17-Team in Theesen auf, begann dann bei Arminia Bielefeld zu trainieren und wechselte im Winter schließlich ganz dorthin. Auch bei Arminia spielte der erst 15-Jährige direkt in der U17-Mannschaft.

Da sich der Stammkeeper verletzt hatte, stand Artem am Dienstagabend beim Meisterschaftsfinale gegen den VfL Wolfsburg im Tor. Die Partie in der Bielefelder Schüco-Arena ging 2:1 aus und damit ist Arminia zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher U17-Meister.

„Was für ein Jahr“, schreibt Artems ehemaliger Trainer Neu auf Twitter. Er sei stolz und freue sich „unendlich“ für den Jungen, der so viel investiere und „hoffentlich eines Tages ganz oben ankommen wird“.

RND/toe