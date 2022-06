Viele Prominente haben sich bereits gegen Russlands Krieg in der Ukraine positioniert. Fußball-Legende Pelé hat nun einen Apell an Putin gerichtet.

São Paulo.Fußball-Legende Pelé hat Kremlchef Putin inständig zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aufgerufen. „Stoppen Sie die Invasion. Es gibt absolut keine Rechtfertigung für diese anhaltende Gewalt“, schrieb der einstige Ausnahmefußballer in einem Instagram-Post. Seine Botschaft an den russischen Präsidenten veröffentlichte er am Tag des 3:1-Sieges der ukrainischen Fußballnationalmannschaft im Playoff-Halbfinale gegen die schottische Auswahl. Durch den Erfolg am Mittwoch wahrten die Ukrainer ihre Chance auf eine Teilnahme an der Fußball-WM in Katar im Herbst: Um das Ticket zu lösen, müssen sie am Sonntag Wales besiegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

„Heute versucht die Ukraine, zumindest für 90 Minuten, zu vergessen, welche Tragödie ihr Land verschlingt. Um einen WM-Platz zu konkurrieren, ist schon eine schwierige Aufgabe - fast eine unmögliche, wenn so viele Leben auf dem Spiel stehen“, schrieb die brasilianische Legende.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Putin: „Hätte ich nie gedacht, dass wir eines Tages so uneins sein würden“

Dann wandte sich der 81-jährige Péle in seinem Post direkt an Putin: „Als wir uns in der Vergangenheit begegneten, einander anlächelten und uns dabei lange die Hände schüttelten, hätte ich nie gedacht, dass wir eines Tages so uneins sein würden, wie wir es jetzt sind. Die Macht, diesen Konflikt zu stoppen, liegt in Ihren Händen. Es sind dieselben, die ich 2017 bei unserem letzten Treffen in Moskau schüttelte.“

RND/AP

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter