G20-Gipfel verabschiedet Abschlusserklärung mit Kritik an Russlands Krieg in der Ukraine

Donald Trump über Angela Merkel: „Niemand erinnert sich mehr an sie“

Der ehemalige US-Präsident hält am Dienstag eine Rede, die größtenteils ein Kaleidoskop aus Behauptungen und Geschichten ist, die er schon Dutzende Male bei Wahlkampfauftritten wiederholt hat. Donald Trump kündigt dabei nicht nur an, in zwei Jahren erneut für die Republikaner kandidieren zu wollen, sondern spottet auch über Altkanzlerin Angela Merkel.