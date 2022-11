Durchbrüche und warme Worte: Das Resümee nach dem G20-Gipfel

Indonesien, Nusa Dua: Joe Biden, Präsident der USA, geht nach seiner Teilnahme am G20-Gipfel in Bali an Bord der Air Force One, um nach Washington zurückzukehren. Wegen der unterschiedlichen Auffassungen zum russischen Krieg gegen die Ukraine hatten viele nicht damit gerechnet, dass sich die Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) dieses Jahr auf eine gemeinsame Gipfel-Erklärung einigen kann.

© Quelle: Ajeng Dinar Ulfiana/Pool Reuters