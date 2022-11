Putin nimmt nicht am G20-Gipfel teil: Schickt er seinen Außenminister nach Bali?

In seiner ersten Rede nach den Midterms in den USA hat sich US-Präsident Joe Biden zur Teilnahme des russischen Präsidenten am G20-Gipfel auf Bali geäußert. „Ich habe gehört, dass Putin beim G20-Gipfel nicht erscheinen wird“, sagte Biden am Abend. Diese Information deckt sich mit einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach mit der Planung des Gipfels auf Bali vertraute Personen eine Reise von Putin ausschlossen. Als Begründung hieß es, der Kreml versuche, eine Konfrontation des Präsidenten mit anderen Staatsoberhäuptern oder Regierungschefs zu vermeiden.

Putins Entscheidung verhindert nicht nur ein Aufeinandertreffen mit anderen führenden Politikern der Welt, einschließlich US-Präsident Joe Biden, der den russischen Präsidenten als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet hat. Der Kreml verhindert damit auch, dass Putin beim Gipfel am 15. und 16. November von den europäischen Führern gemieden und ausgegrenzt würde.

Russland will Lawrow schicken

Russland werde Außenminister Sergej Lawrow an Putins Stelle schicken, sagte einer der Personen Bloomberg. Sprecher des Außenministeriums und des Kremls reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Biden sagte im März, Russland sollte als Vergeltung für die Invasion, die den größten Konflikt in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst und Ängste vor einer nuklearen Eskalation geweckt hat, aus der G-20 ausgeschlossen werden. Der indonesische Präsident Joko Widodo weigerte sich, die Einladung an Putin zurückzuziehen. Sein Land hat den rotierenden Vorsitz der G-20 inne und will eine neutrale Position beibehalten.

Selenskyj nimmt per Video teil

Zugesagt hat unterdessen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er wird voraussichtlich per Video teilnehmen. Die Ukraine ist zwar nicht G20-Mitglied, Selenskyj wurde aber angesichts des seit mehr als acht Monaten andauernden russischen Angriffskriegs zum Gipfel eingeladen. Beim alljährliche Treffen der Gruppe der großen Industrie- und Schwellenländer (G20) nehmen auch US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz teil.

Russische Beamte hofften laut Bloomberg zunächst, durch den Gipfel könnte Putin informelle Kontakt mit amerikanischen und europäischen Kollegen aufnehmen. Es habe sich aber gezeigt, dass dies nicht so schnell möglich sei, so Andrej Kortunow, Leiter des vom Kreml gegründeten Russian International Affairs Council. „Das Ziel ist, dass sich Putin und Biden treffen, aber Biden scheint dafür nicht bereit zu sein“, sagte er.

RND/dpa/stu