Eine somalische Frau, die aus den von der Dürre betroffenen Gebieten geflohen ist, gibt ihrem Kind Wasser aus einem Plastikbehälter in einem Lager für Vertriebene am Stadtrand von Mogadischu. Der Direktor des UN-Welternährungsprogramms sagt: „Die Hungerkrise muss Chefsache sein, beim G7-Gipfel und in den Regierungen“.

© Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa