Besuch beim G7-Gipfel: Wenn Selenskyj allen die Show stiehlt

Kampf gegen Fachkräftemangel

Plan von Baerbock und Heil: Aus welchem Land nun neue Pflegekräfte angeworben werden sollen

In Deutschland mangelt es an Fachkräften, in anderen Länder hingegen leben oft mehr gut ausgebildete Menschen als es Arbeitsplätze gibt. Die Bundesregierung will an diesem Punkt ansetzen: Schon im Juni sollen Absprachen für „Anwerbe-Strategien“ in anderen Ländern getroffen werden.