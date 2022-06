Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat am Donnerstag die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Das sagte er am Donnerstag in Berlin. Versorgungsunternehmen sollen die Preise aber vorerst nicht erhöhen dürfen.

Bundeswirtschaftsminister hat Robert Habeck die Alarmstufe des Notfallplans Gas für Deutschland ausrufen. „Wir habe in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen.“ Der Markt sei aber weiter in der Lage, die benötigte Mengen anzukaufen und die Speicher anzufüllen, die Deutschland brauche. „Dennoch darf uns die aktuelle Lage nicht in falscher Sicherheit wägen“, sagte Minister Habeck am Donnerstag in Berlin.

Im Notfallplan Gas der Bundesregierung gibt es drei Stufen, wovon die Alarmstufe die zweite ist. Laut dem Plan liegt bei der Alarmstufe eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt. Der Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen.

Noch keine Voraussetzung für Preissteigerung

Die Frühwarnstufe wurde am 30. März ausgerufen, weil die Gasversorgung Deutschlands mit russischem Gas aufgrund des Kriegs in der Ukraine unsicher ist. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) wurden am Mittwoch zwischen Politik und Gasbranche bereits die Details für die Umsetzung der Alarmstufe diskutiert.

Anders als teilweise vermutet bedeutet die Ausrufung aber noch keine schnelle und massive Preiserhöhung für Verbraucherinnen und Verbraucher. Zu einer neuen Bestimmungen zur Alarmstufe heißt es auf der Website der Bundesregierung: „Stellt die Bundesnetzagentur fest, dass sich der Gasimportnach Deutschland erheblich reduziert, haben alle hiervon betroffenen Energieversorger entlang der Lieferkette das Recht, ihre Gaspreise gegen über ihren Kunden auf ein angemessenes Niveau anzupassen.“ Das Wirtschaftsministerium müsste diese Anpassung genehmigen – was bislang nicht geschehen ist.

Würden Versorger ihre Tarife auf das aktuelle Preisniveau heben, „droht vielen Verbrauchern mit Laufzeitverträgen eine schlagartige Verdopplung ihrer Gaskosten“, sagte ein Sprecher des Verbraucherportals Verivox dem RND.

RND/sebs/dpa

