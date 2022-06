Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 und der Übernahmestation der Ferngasleitung OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung) stehen in der Sonne. (Symbolbild)

Rom. Der russische Energiekonzern Gazprom drosselt Italien die Lieferung von Erdgas. Nach Angaben des teilstaatlichen Gasversorgers Eni sagte Gazprom am Freitag 50 Prozent der bestellten Liefermenge zu.

Eigentlich habe Italien an diesem Tag 63 Millionen Kubikmeter Gas aus Russland bestellt. Schon in den vorigen Tagen waren die Gaslieferungen gedrosselt worden: am Mittwoch um 15 Prozent und am Donnerstag um 35 Prozent der bestellten Mengen.

Zudem bekommt Frankreich offenbar keine russischen Gaslieferungen mehr aus Pipelines, die über Deutschland in das Land führen. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP in Bezug auf den französischen Netzbetreiber GRTgaz. Dieser schreibt in einer Mitteilung auf seiner Website, dass bereits seit Mittwoch die Gaslieferungen unterbrochen seien: „Seit dem 15. Juni hat GRTgaz eine Unterbrechung des physischen Flusses zwischen Frankreich und Deutschland festgestellt.“ Über diesen Weg seien noch Anfang 2022 rund 60 Gigawattstunden täglich, also nur 10 % der Kapazität des Kopplungspunktes geliefert worden.

Auch Deutschland ist von reduzierten Gaslieferungen betroffen

Zuvor hatte Gazprom bereits Lieferungen von Erdgas an andere europäische Länder reduziert. Davon betroffen sind auch die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland. Von Donnerstagfrüh an werden täglich nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter durch die Leitung gepumpt, kündigte Gazprom am Mittwoch an. Erneut begründete das russische Staatsunternehmen diesen Schritt mit Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens.

+++ Alle aktuellen News und Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine lesen Sie in unserem Liveblog +++

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) stuft dies als politisch motiviert ein. Auch bei ihm bestehe der Eindruck, „dass das, was gestern passiert ist, eine politische Entscheidung ist, keine technisch begründbare Entscheidung“, sagte Habeck am Mittwoch in Berlin.

Habeck stellte den Schritt in eine Reihe mit den zurückliegenden Einstellungen der Gaslieferungen an Bulgarien, Polen und Dänemark sowie der Sanktionierung von Gazprom Germania. Der Grünen-Politiker sprach von einem scheibchen- oder schrittweisen Vorgehen. Er erläuterte, Wartungsarbeiten der Firma Siemens stünden erst im Herbst an.

„Wir haben (...) kein Versorgungsproblem in Deutschland“, versicherte Habeck zugleich. Die Auswirkungen müsse man abwarten. Den Versorgern sei es bisher immer gelungen, „Gas aus anderen Quellen aufzutreiben“.

RND/sic/dpa