Verbraucherschützerin Pop fordert schnelle Entlastungen: „Regierung kann nicht noch monatelang streiten“

Ramona Pop, 2021 noch grüne Bürgermeisterin von Berlin, hat zum 1. Juli die Leitung des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale übernommen. Mitten in Zeiten einer hohen Inflation, steigender Energiepreise und Chaos an den Flughäfen. Im Interview erklärt sie, wie es Verbrauchern aktuell geht, welche Anforderungen sie an das nächste Entlastungspaket stellt – und warum Airlines keinen Vertrauensvorschuss mehr verdient haben.