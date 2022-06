„Allianz für Transformation“: Scholz wirbt für enge Zusammenarbeit von Politik, Unternehmen und Gewerkschaften

„Allianz für Transformation“: Kanzler Olaf Scholz will am Dienstag mit Experten aus Verbänden und Gewerkschaften über den klimagerechten Umbau der Wirtschaft beraten. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck soll an der Sitzung teilnehmen. Scholz forderte die Teilnehmer auf, sich „unterzuhaken“ und „gemeinsam zu arbeiten“.