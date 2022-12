Gas- und Strompreisbremse: Das sind die Forderungen zu Nachbesserungen

Nach Explosion in Botschaft in Madrid

Nach Explosion in Botschaft in Madrid

Nach Explosion in Botschaft in Madrid Nach Explosion in Botschaft in Madrid

Spanische Behörden entdecken weitere Sprengsätze mit möglichem Ukraine-Bezug

Am Mittwoch ist eine Briefbombe in der ukrainischen Botschaft in Madrid explodiert. Die spanischen Behörden haben nun drei weitere gefundene Sprengsätze informiert. Je ein Päckchen wurde an einen Luftwaffenstützpunkt sowie an eine Waffenfabrik geschickt – ein weiteres erhielt Ministerpräsident Pedro Sanchez bereits vor einer Woche.