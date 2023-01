Gas- und Wärmekosten: Bundesregierung hat Bürger um 4,3 Milliarden Euro entlastet

Holstein Kiel ist mit einem 2:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth in die Rückrunde der Zweiten Liga gestartet. In der ersten Hälfte hatten die Hausherren noch Probleme mit dem Gegenpressing der Gäste, gerieten nach einer halben Stunde durch ein Tor von Dickson Abiama in Rückstand. Durch eine Leistungssteigerung und Tore von Hauke Wahl und Simon Lorenz gelang am Ende noch der verdiente Heimerfolg.